Голден Стэйт Уорриорз - Детройт Пистонс прямая трансляция 19.01.2022
Стадион: Чейз Центр (Сан-Франциско, США), вместимость: 18064
19 января 2022, среда. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Голден Стэйт Уорриорз - Детройт Пистонс, которое состоится 19 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чейз Центр (Сан-Франциско, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Детройт Пистонс
Детройт
|Очки
|0
|защ
|Гэри Пэйтон II
5
|0
|фор
|Жонатан Куминга
5
|1
|защ
|Дэмион Ли
2
|2
|защ
|Крис Кьоцца
0
|3
|защ
|Джордан Пул
5
|4
|защ
|Моузес Муди
0
|5
|фор
|Кевон Луни
0
|8
|лёг
|Неманья Бьелица
3
|9
|лёг
|Андре Игуодала
0
|11
|защ
|Клэй Томпсон
5
|12
|защ
|Куинндари Уэзерспун
0
|22
|фор
|Эндрю Уиггинс
9
|23
|фор
|Дрэймонд Грин
0
|30
|раз
|Стефен Карри
11
|32
|лёг
|Отто Портер
0
|33
|цен
|Джеймс Уайзмен
0
|95
|фор
|Хуан Тоскано-Андерсон
2
|Очки
|0
|лёг
|Крис Смит
0
|2
|лёг
|Кейд Каннингем
6
|5
|защ
|Фрэнк Джексон
0
|6
|защ
|Хамиду Диалло
3
|7
|раз
|Киллиан Хейз
0
|8
|лёг
|Трей Лайлз
5
|9
|фор
|Джерами Грант
0
|12
|фор
|Айзея Ливерс
0
|13
|цен
|Келли Олиник
0
|14
|защ
|Кассиус Стэнли
0
|17
|защ
|Родни Макгрудер
2
|18
|защ
|Кори Джозеф
2
|20
|лёг
|Джош Джексон
2
|24
|фор
|Джаморко Пикетт
0
|28
|цен
|Айзея Стюарт
8
|38
|защ
|Сабен Ли
0
|41
|лёг
|Саддик Бей
0
|55
|цен
|Лука Гарза
0
Главные тренеры
|Стив Керр
|Дуэйн Кейси
История личных встреч
|20.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 105
|31.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 91
|30.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 116
|05.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 111
|25.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 114
|02.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 102
|09.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 102
|30.10.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 115
|13.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 107
|24.12.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 119