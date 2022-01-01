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Голден Стэйт Уорриорз - Детройт Пистонс прямая трансляция 19.01.2022

Стадион: Чейз Центр (Сан-Франциско, США), вместимость: 18064
19 января 2022, среда. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Голден Стэйт Уорриорз Детройт Пистонс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Голден Стэйт Уорриорз - Детройт Пистонс, которое состоится 19 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чейз Центр (Сан-Франциско, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Детройт Пистонс
Детройт
Очки
0СШАзащГэри Пэйтон II
5
0КонгофорЖонатан Куминга
5
1СШАзащДэмион Ли
2
2СШАзащКрис Кьоцца
0
3СШАзащДжордан Пул
5
4СШАзащМоузес Муди
0
5СШАфорКевон Луни
0
8СербиялёгНеманья Бьелица
3
9СШАлёгАндре Игуодала
0
11СШАзащКлэй Томпсон
5
12СШАзащКуинндари Уэзерспун
0
22СШАфорЭндрю Уиггинс
9
23СШАфорДрэймонд Грин
0
30СШАразСтефен Карри
11
32СШАлёгОтто Портер
0
33СШАценДжеймс Уайзмен
0
95СШАфорХуан Тоскано-Андерсон
2
Очки
0СШАлёгКрис Смит
0
2СШАлёгКейд Каннингем
6
5СШАзащФрэнк Джексон
0
6СШАзащХамиду Диалло
3
7СШАразКиллиан Хейз
0
8СШАлёгТрей Лайлз
5
9СШАфорДжерами Грант
0
12СШАфорАйзея Ливерс
0
13КанадаценКелли Олиник
0
14СШАзащКассиус Стэнли
0
17СШАзащРодни Макгрудер
2
18КанадазащКори Джозеф
2
20СШАлёгДжош Джексон
2
24СШАфорДжаморко Пикетт
0
28СШАценАйзея Стюарт
8
38СШАзащСабен Ли
0
41СШАлёгСаддик Бей
0
55СШАценЛука Гарза
0
Главные тренеры
СШАСтив Керр
СШАДуэйн Кейси
История личных встреч
20.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс102 : 105Голден Стэйт Уорриорз
31.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз118 : 91Детройт Пистонс
30.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс106 : 116Голден Стэйт Уорриорз
05.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз104 : 111Детройт Пистонс
25.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз121 : 114Детройт Пистонс
02.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс111 : 102Голден Стэйт Уорриорз
09.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс98 : 102Голден Стэйт Уорриорз
30.10.2017 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз107 : 115Детройт Пистонс
13.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз127 : 107Детройт Пистонс
24.12.2016 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс113 : 119Голден Стэйт Уорриорз

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