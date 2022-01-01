Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мэйпл Лифс 20 Января прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
20 января 2022, четверг. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 20 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
|40
|вр
|Александр Георгиев
|8
|зщ
|Джейкоб Труба
|12
|зщ
|Патрик Немет
|23
|зщ
|Адам Фокс
|45
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
|10
|нп
|Артемий Панарин
|14
|нп
|Грег Маккегг
|15
|нп
|Жюльен Готье
|16
|нп
|Райан Строум
|17
|нп
|Кевин Руни
|20
|нп
|Крис Крайдер
|24
|нп
|Каапо Какко
|26
|нп
|Тимоти Геттингер
|47
|нп
|Морган Бэррон
|72
|нп
|Филип Хитил
|75
|нп
|Райан Ривз
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|35
|вр
|Петр Мразек
|36
|вр
|Джек Кэмпбелл
|8
|зщ
|Джейк Маззин
|23
|зщ
|Трэвис Дермотт
|37
|зщ
|Тимоти Лильегрен
|38
|зщ
|Расмус Сандин
|44
|зщ
|Морган Райлли
|78
|зщ
|Ти Джей Броди
|15
|нп
|Александр Керфут
|16
|нп
|Митчелл Марнер
|19
|нп
|Джейсон Спецца
|24
|нп
|Уэйн Симмондс
|34
|нп
|Остон Мэттьюс
|43
|нп
|Кайл Клиффорд
|47
|нп
|Пьер Энгвалль
|58
|нп
|Майкл Бантинг
|64
|нп
|Давид Кемпф
|65
|нп
|Илья Михеев
|88
|нп
|Вильям Нюландер
|91
|нп
|Джон Таварес
Главные тренеры
|Жерар Галлан
|Шелдон Киф
История личных встреч
|19.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|19.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|06.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|29.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|21.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|24.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|11.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|23.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|02.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|24.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3