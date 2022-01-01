Свернуть список

Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мэйпл Лифс 20 Января прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
20 января 2022, четверг. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс Торонто Мэйпл Лифс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 20 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
31РоссияврИгорь Шестёркин
40РоссияврАлександр Георгиев
8СШАзщДжейкоб Труба
12ШвециязщПатрик Немет
23СШАзщАдам Фокс
45КанадазщБрэйден Шнайдер
55СШАзщРайан Линдгрен
79СШАзщК'Андре Миллер
10РоссиянпАртемий Панарин
14КанаданпГрег Маккегг
15КанаданпЖюльен Готье
16КанаданпРайан Строум
17СШАнпКевин Руни
20СШАнпКрис Крайдер
24ФинляндиянпКаапо Какко
26СШАнпТимоти Геттингер
47КанаданпМорган Бэррон
72ЧехиянпФилип Хитил
75КанаданпРайан Ривз
93ШвециянпМика Зибанеджад
35ЧехияврПетр Мразек
36СШАврДжек Кэмпбелл
8КанадазщДжейк Маззин
23КанадазщТрэвис Дермотт
37ШвециязщТимоти Лильегрен
38ШвециязщРасмус Сандин
44КанадазщМорган Райлли
78КанадазщТи Джей Броди
15КанаданпАлександр Керфут
16КанаданпМитчелл Марнер
19КанаданпДжейсон Спецца
24КанаданпУэйн Симмондс
34СШАнпОстон Мэттьюс
43КанаданпКайл Клиффорд
47ШвециянпПьер Энгвалль
58КанаданпМайкл Бантинг
64ЧехиянпДавид Кемпф
65РоссиянпИлья Михеев
88ШвециянпВильям Нюландер
91КанаданпДжон Таварес
Главные тренеры
КанадаЖерар Галлан
КанадаШелдон Киф
История личных встреч
19.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
19.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
06.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3Торонто Мэйпл Лифс
29.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 5 ОТНью-Йорк Рейнджерс
21.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 6Торонто Мэйпл Лифс
24.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
11.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1Торонто Мэйпл Лифс
23.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
02.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс0 : 4Торонто Мэйпл Лифс
24.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3Торонто Мэйпл Лифс

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close