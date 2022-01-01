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Филадельфия Сиксерс - Орландо Мэджик прямая трансляция 20.01.2022

Стадион: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 21600
20 января 2022, четверг. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Филадельфия Сиксерс Орландо Мэджик

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Сиксерс - Орландо Мэджик, которое состоится 20 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Орландо Мэджик
Орландо
Очки
0СШАразТайриз Макси
2
1СШАценАндре Драммонд
2
5СШАMyles Powell
0
7СШАзащАйзея Джо
0
11СШАзащДжейден Спрингер
0
12СШАфорТобиас Харрис
2
14СШАлёгДэнни Грин
0
16СШАлёгЧарльз Браун
0
18СШАзащШейк Милтон
0
20СШАфорЖорж Ньянг
3
21КамерунценДжоэл Эмбиид
20
22АвстралиялёгМатисс Тибулл
0
23НигерияфорЧарльз Бэсси
0
25СШАфорБен Симмонс
0
30ТурциязащФуркан Коркмаз
0
31СШАзащСет Карри
0
44СШАфорПол Рид
0
Очки
1СШАлёгДжонатан Айзек
0
3СШАфорЧума Океке
0
4СШАзащДжелен Саггс
1
5СШАценМохамед Бамба
8
7СШАзащМайкл Картер-Уильямс
0
13СШАзащАр Джей Хэмптон
0
14СШАзащГэри Харрис
3
17ЛитвалёгИгнас Браздейкис
0
20СШАзащМаркелл Фульц
0
21ГерманияфорМориц Вагнер
0
22ГерманиялёгФранц Вагнер
5
25ВеликобританиялёгАдмирал Скофилд
0
31СШАлёгТерренс Росс
2
33СШАценРобин Лопес
0
34СШАфорУэнделл Картер
0
50СШАразКоул Энтони
4
55СШАзащИтуан Мур
0
Главные тренеры
СШАДок Риверс
История личных встреч
06.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик106 : 116Филадельфия Сиксерс
30.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс101 : 96Орландо Мэджик
17.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс128 : 117Орландо Мэджик
15.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс122 : 97Орландо Мэджик
01.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик92 : 116Филадельфия Сиксерс
08.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс108 : 101Орландо Мэджик
28.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик98 : 97Филадельфия Сиксерс
14.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик112 : 97Филадельфия Сиксерс
26.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик119 : 98Филадельфия Сиксерс
06.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс114 : 106Орландо Мэджик

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