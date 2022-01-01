Филадельфия Сиксерс - Орландо Мэджик прямая трансляция 20.01.2022
Стадион: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 21600
20 января 2022, четверг. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Сиксерс - Орландо Мэджик, которое состоится 20 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Орландо Мэджик
Орландо
|Очки
|0
|раз
|Тайриз Макси
2
|1
|цен
|Андре Драммонд
2
|5
|Myles Powell
0
|7
|защ
|Айзея Джо
0
|11
|защ
|Джейден Спрингер
0
|12
|фор
|Тобиас Харрис
2
|14
|лёг
|Дэнни Грин
0
|16
|лёг
|Чарльз Браун
0
|18
|защ
|Шейк Милтон
0
|20
|фор
|Жорж Ньянг
3
|21
|цен
|Джоэл Эмбиид
20
|22
|лёг
|Матисс Тибулл
0
|23
|фор
|Чарльз Бэсси
0
|25
|фор
|Бен Симмонс
0
|30
|защ
|Фуркан Коркмаз
0
|31
|защ
|Сет Карри
0
|44
|фор
|Пол Рид
0
|Очки
|1
|лёг
|Джонатан Айзек
0
|3
|фор
|Чума Океке
0
|4
|защ
|Джелен Саггс
1
|5
|цен
|Мохамед Бамба
8
|7
|защ
|Майкл Картер-Уильямс
0
|13
|защ
|Ар Джей Хэмптон
0
|14
|защ
|Гэри Харрис
3
|17
|лёг
|Игнас Браздейкис
0
|20
|защ
|Маркелл Фульц
0
|21
|фор
|Мориц Вагнер
0
|22
|лёг
|Франц Вагнер
5
|25
|лёг
|Адмирал Скофилд
0
|31
|лёг
|Терренс Росс
2
|33
|цен
|Робин Лопес
0
|34
|фор
|Уэнделл Картер
0
|50
|раз
|Коул Энтони
4
|55
|защ
|Итуан Мур
0
Главные тренеры
|Док Риверс
История личных встреч
|06.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 116
|30.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 96
|17.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 117
|15.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 97
|01.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|92 : 116
|08.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 101
|28.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 97
|14.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 97
|26.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 98
|06.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 106