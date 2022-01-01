Свернуть список

Бостон Селтикс - Шарлотт Хорнетс прямая трансляция 20.01.2022

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 18624
20 января 2022, четверг. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Бостон Селтикс Шарлотт Хорнетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Селтикс - Шарлотт Хорнетс, которое состоится 20 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Селтикс
Бостон
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Главные тренеры
СШАДжеймс Боррего
История личных встреч
26.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс129 : 140 ОТБостон Селтикс
29.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс120 : 111Шарлотт Хорнетс
25.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс125 : 104Бостон Селтикс
05.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс116 : 86Шарлотт Хорнетс
31.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс92 : 109Бостон Селтикс
23.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс119 : 93Шарлотт Хорнетс
08.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс87 : 108Бостон Селтикс
24.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс124 : 117Бостон Селтикс
31.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс126 : 94Шарлотт Хорнетс
24.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс119 : 103Шарлотт Хорнетс

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close