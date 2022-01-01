Бостон Селтикс - Шарлотт Хорнетс прямая трансляция 20.01.2022
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 18624
20 января 2022, четверг. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Селтикс - Шарлотт Хорнетс, которое состоится 20 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Селтикс
Бостон
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Главные тренеры
|Джеймс Боррего
История личных встреч
|26.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 140 ОТ
|29.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 111
|25.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 104
|05.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 86
|31.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|92 : 109
|23.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 93
|08.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|87 : 108
|24.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 117
|31.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 94
|24.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 103