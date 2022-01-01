Майами Хит - Портленд Трэйл Блэйзерс прямая трансляция 20.01.2022
Стадион: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США), вместимость: 20296
20 января 2022, четверг. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Майами Хит - Портленд Трэйл Блэйзерс, которое состоится 20 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майами Хит
Майами
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Главные тренеры
|Эрик Споэльстра
История личных встреч
|06.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 115
|12.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 107
|26.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 125
|10.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 109
|06.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 111
|06.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 118
|28.10.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 111
|13.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 99
|14.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 102
|20.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 115