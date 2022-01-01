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Чикаго Буллз - Кливленд Кавальерс прямая трансляция 20.01.2022

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 23129
20 января 2022, четверг. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Чикаго Буллз Кливленд Кавальерс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Буллз - Кливленд Кавальерс, которое состоится 20 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Буллз
Чикаго
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Главные тренеры
СШАБилли Донован
СШАДжей Би Бикерстафф
История личных встреч
09.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс115 : 92Чикаго Буллз
22.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс121 : 105Чикаго Буллз
18.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз106 : 96Кливленд Кавальерс
25.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз94 : 103Кливленд Кавальерс
11.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз108 : 103Кливленд Кавальерс
26.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс106 : 118Чикаго Буллз
19.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз118 : 116Кливленд Кавальерс
31.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс117 : 111Чикаго Буллз
27.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз101 : 104Кливленд Кавальерс
21.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс88 : 104Чикаго Буллз

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