Чикаго Буллз - Кливленд Кавальерс прямая трансляция 20.01.2022
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 23129
20 января 2022, четверг. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Буллз - Кливленд Кавальерс, которое состоится 20 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Буллз
Чикаго
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Главные тренеры
|Билли Донован
|Джей Би Бикерстафф
История личных встреч
|09.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 92
|22.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 105
|18.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 96
|25.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 103
|11.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 103
|26.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 118
|19.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 116
|31.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 111
|27.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 104
|21.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|88 : 104