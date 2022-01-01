Даллас Маверикс - Торонто Рэпторс прямая трансляция 20.01.2022
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 21041
20 января 2022, четверг. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Маверикс - Торонто Рэпторс, которое состоится 20 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Маверикс
Даллас
Торонто Рэпторс
Торонто
Главные тренеры
|Джейсон Кидд
|Ник Нёрс
История личных встреч
|24.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 103
|15.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 110
|19.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 93
|22.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 107
|17.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 102
|28.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 123
|27.10.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 107
|17.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 115 ОТ
|27.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 93
|26.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|86 : 94