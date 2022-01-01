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Даллас Маверикс - Торонто Рэпторс прямая трансляция 20.01.2022

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 21041
20 января 2022, четверг. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Даллас Маверикс Торонто Рэпторс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Маверикс - Торонто Рэпторс, которое состоится 20 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Маверикс
Даллас
Торонто Рэпторс
Торонто
Главные тренеры
СШАДжейсон Кидд
СШАНик Нёрс
История личных встреч
24.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс95 : 103Даллас Маверикс
15.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс114 : 110Торонто Рэпторс
19.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс116 : 93Даллас Маверикс
22.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс110 : 107Даллас Маверикс
17.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс110 : 102Торонто Рэпторс
28.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс120 : 123Торонто Рэпторс
27.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс116 : 107Даллас Маверикс
17.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс122 : 115 ОТДаллас Маверикс
27.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс98 : 93Торонто Рэпторс
26.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс86 : 94Торонто Рэпторс

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