Свернуть список

Сан-Антонио Спёрс - Оклахома-Сити Тандер прямая трансляция 20.01.2022

Стадион: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США), вместимость: 18825
20 января 2022, четверг. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Сан-Антонио Спёрс Оклахома-Сити Тандер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Антонио Спёрс - Оклахома-Сити Тандер, которое состоится 20 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Главные тренеры
СШАГрег Попович
СШАМарк Дэйгнолт
История личных встреч
08.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер99 : 94Сан-Антонио Спёрс
05.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс102 : 107Оклахома-Сити Тандер
25.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер102 : 99Сан-Антонио Спёрс
13.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер102 : 112Сан-Антонио Спёрс
24.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер131 : 103Сан-Антонио Спёрс
12.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер106 : 114Сан-Антонио Спёрс
03.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс103 : 109Оклахома-Сити Тандер
08.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс121 : 112Оклахома-Сити Тандер
03.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс116 : 102Оклахома-Сити Тандер
13.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер122 : 112Сан-Антонио Спёрс

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close