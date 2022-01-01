Сан-Антонио Спёрс - Оклахома-Сити Тандер прямая трансляция 20.01.2022
Стадион: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США), вместимость: 18825
20 января 2022, четверг. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Антонио Спёрс - Оклахома-Сити Тандер, которое состоится 20 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Главные тренеры
|Грег Попович
|Марк Дэйгнолт
История личных встреч
|08.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 94
|05.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 107
|25.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 99
|13.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 112
|24.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|131 : 103
|12.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 114
|03.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 109
|08.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 112
|03.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 102
|13.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 112