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УНИКС - Барселона прямая трансляция 20.01.2022

Стадион: Баскет-холл (Казань, Россия), вместимость: 7000
20 января 2022, четверг. 19:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 19-й тур
УНИКС Барселона

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами УНИКС - Барселона, которое состоится 20 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 19-й тур, оно проводится на стадионе: Баскет-холл (Казань, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
УНИКС
Казань, Россия
Барселона
Барселона, Испания
Главные тренеры
ХорватияВелимир Перасович
ЛитваШарунас Ясикявичюс
История личных встреч
22.12.2021ЕвролигаРегулярный чемпионат. Тур 17Барселона111 : 109 ОТУНИКС
09.03.2017ЕвролигаРегулярный чемпионат. Тур 25Барселона70 : 62УНИКС
14.10.2016ЕвролигаРегулярный чемпионат. Тур 1УНИКС63 : 69Барселона
27.03.2012Евролига1/4 финалаУНИКС56 : 67Барселона
22.03.2012Евролига1/4 финалаБарселона66 : 63УНИКС
20.03.2012Евролига1/4 финалаБарселона78 : 66УНИКС
08.12.2011ЕвролигаГруппа D. Тур 8Барселона63 : 50УНИКС
03.11.2011ЕвролигаГруппа D. Тур 3УНИКС65 : 93Барселона

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