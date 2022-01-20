УНИКС - Барселона прямая трансляция 20.01.2022
Стадион: Баскет-холл (Казань, Россия), вместимость: 7000
20 января 2022, четверг. 19:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 19-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами УНИКС - Барселона, которое состоится 20 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 19-й тур, оно проводится на стадионе: Баскет-холл (Казань, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
УНИКС
Казань, Россия
Барселона
Барселона, Испания
Главные тренеры
|Велимир Перасович
|Шарунас Ясикявичюс
История личных встреч
|22.12.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 17
|111 : 109 ОТ
|09.03.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 25
|70 : 62
|14.10.2016
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 1
|63 : 69
|27.03.2012
|Евролига
|1/4 финала
|56 : 67
|22.03.2012
|Евролига
|1/4 финала
|66 : 63
|20.03.2012
|Евролига
|1/4 финала
|78 : 66
|08.12.2011
|Евролига
|Группа D. Тур 8
|63 : 50
|03.11.2011
|Евролига
|Группа D. Тур 3
|65 : 93