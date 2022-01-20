Зенит - Монако прямая трансляция 20.01.2022
Стадион: СИБУР Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 7140
20 января 2022, четверг. 20:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 20-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Зенит - Монако, которое состоится 20 Января 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 20-й тур, оно проводится на стадионе: СИБУР Арена (Санкт-Петербург, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Монако
Монако, Монако
Главные тренеры
|Хавьер Паскуаль
|Звездан Митрович
|Саша Обрадович
История личных встреч
|17.12.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 16
|74 : 85