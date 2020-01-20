Биатлон. Кубок мира-2021/22 смотреть онлайн 20.01.2022
Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 7, Антхольц, Италия
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
20 января 2022, четверг. 16:15 МСК
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17:51
Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужской индивидуальной гонки на 20 км на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Старт запланирован на 16:30 по московскому времени.