Кот-д'Ивуар - Алжир 20 Января прямая трансляция
Стадион: Дуала (Дуала, Камерун), вместимость: 50000
20 января 2022, четверг. 19:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа E. 3-й тур
Главный судья: Виктор Гомес (Йоханнесбург, ЮАР);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кот-д'Ивуар - Алжир, которое состоится 20 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа E. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Дуала (Дуала, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кот-д'Ивуар
Алжир
Главные тренеры
|Патрис Бомель
|Джамель Бельмади
История личных встреч
|11.07.2019
|Кубок африканских наций
|1/4 финала
|1 : 1 3 : 4
|01.02.2015
|Кубок африканских наций
|1/4 финала
|3 : 1
|30.01.2013
|Кубок африканских наций
|Группа D. Тур 3
|2 : 2
|24.01.2010
|Кубок африканских наций
|1/4 финала
|2 : 3 ДВ