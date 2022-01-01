Сьерра-Леоне - Экваториальная Гвинея 20 Января прямая трансляция
Стадион: Лимбе Омниспорт (Лимбе, Камерун), вместимость: 20000
20 января 2022, четверг. 19:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа E. 3-й тур
Главный судья: Мохамед Эйд Мансур (Египет);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сьерра-Леоне - Экваториальная Гвинея, которое состоится 20 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа E. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Лимбе Омниспорт (Лимбе, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сьерра-Леоне
Экваториальная Гвинея
Главные тренеры
|Джон Кейстер
|Хуан Миха Бикого Обианг
История личных встреч
|07.09.2013
|ЧМ-2014 - Африка
|Группа B. Тур 6
|3 : 2
|09.06.2012
|ЧМ-2014 - Африка
|Группа B. Тур 2
|2 : 2