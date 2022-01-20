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Гамбия - Тунис 20 Января прямая трансляция

Стадион: Лимбе Омниспорт (Лимбе, Камерун), вместимость: 20000
20 января 2022, четверг. 22:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа F. 3-й тур
Главный судья: Фернандо Герреро Рамирес (Мексика);
Гамбия Тунис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбия - Тунис, которое состоится 20 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа F. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Лимбе Омниспорт (Лимбе, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбия
Тунис
Главные тренеры
БельгияТом Саинтфит
ТунисМондер Кебайер

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