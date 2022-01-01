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Мали - Мавритания 20 Января прямая трансляция

Стадион: Дуала (Дуала, Камерун), вместимость: 50000
20 января 2022, четверг. 22:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа F. 3-й тур
Главный судья: Бернар Камиль (Сейшелы);
Мали Мавритания

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мали - Мавритания, которое состоится 20 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа F. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Дуала (Дуала, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мали
Мавритания
Главные тренеры
МалиМохамед Магассуба
ФранцияДидье Гомеш
История личных встреч
24.06.2019Кубок африканских нацийГруппа E. Тур 1Мали4 : 1Мавритания

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