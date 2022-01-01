Денвер Наггетс - Мемфис Гриззлиз прямая трансляция 22.01.2022
Стадион: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США), вместимость: 19718
22 января 2022, суббота. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Денвер Наггетс - Мемфис Гриззлиз, которое состоится 22 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Денвер Наггетс
Денвер
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Главные тренеры
|Майк Мэлоун
|Тейлор Дженкинс
История личных встреч
|04.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 106
|02.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 97
|27.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 96
|20.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|139 : 137
|13.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 103
|29.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 96
|29.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 110
|18.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 131
|29.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|92 : 95
|11.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 99
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Чикаго Буллз
|43
|0.651
|2
|Майами Хит
|45
|0.644
|3
|Бруклин Нетс
|44
|0.636
|4
|Милуоки Бакс
|47
|0.596
|5
|Филадельфия Сиксерс
|44
|0.591
|6
|Кливленд Кавальерс
|46
|0.587
|7
|Шарлотт Хорнетс
|45
|0.556
|8
|Вашингтон Уизардс
|45
|0.511
|9
|Бостон Селтикс
|46
|0.500
|10
|Торонто Рэпторс
|42
|0.500
|11
|Нью-Йорк Никс
|46
|0.478
|12
|Атланта Хоукс
|44
|0.432
|13
|Индиана Пэйсерс
|46
|0.370
|14
|Детройт Пистонс
|44
|0.250
|15
|Орландо Мэджик
|46
|0.174