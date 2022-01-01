Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс прямая трансляция 22.01.2022
Стадион: Чейз Центр (Сан-Франциско, США), вместимость: 18064
22 января 2022, суббота. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс, которое состоится 22 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чейз Центр (Сан-Франциско, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Главные тренеры
|Стив Керр
|Стивен Сайлас
История личных встреч
|08.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 107
|02.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|87 : 113
|11.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 109
|18.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 108
|21.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 135
|26.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 104
|07.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 112
|11.05.2019
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Запад
|113 : 118
|09.05.2019
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Запад
|104 : 99
|07.05.2019
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Запад
|112 : 108
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Чикаго Буллз
|43
|0.651
|2
|Майами Хит
|45
|0.644
|3
|Бруклин Нетс
|44
|0.636
|4
|Милуоки Бакс
|47
|0.596
|5
|Филадельфия Сиксерс
|44
|0.591
|6
|Кливленд Кавальерс
|46
|0.587
|7
|Шарлотт Хорнетс
|45
|0.556
|8
|Вашингтон Уизардс
|45
|0.511
|9
|Бостон Селтикс
|46
|0.500
|10
|Торонто Рэпторс
|42
|0.500
|11
|Нью-Йорк Никс
|46
|0.478
|12
|Атланта Хоукс
|44
|0.432
|13
|Индиана Пэйсерс
|46
|0.370
|14
|Детройт Пистонс
|44
|0.250
|15
|Орландо Мэджик
|46
|0.174