Нью-Орлеан Пеликанс - Индиана Пэйсерс прямая трансляция 25.01.2022
Стадион: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США), вместимость: 18500
25 января 2022, вторник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Орлеан Пеликанс - Индиана Пэйсерс, которое состоится 25 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Главные тренеры
|Рик Карлайл
История личных встреч
|21.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 94
|06.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 114
|05.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 118
|09.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 124
|29.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 98
|23.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 111
|05.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 109
|22.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 92
|08.11.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 117
|17.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 95
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Майами Хит
|47
|0.638
|2
|Бруклин Нетс
|46
|0.630
|3
|Чикаго Буллз
|45
|0.622
|4
|Милуоки Бакс
|49
|0.612
|5
|Кливленд Кавальерс
|47
|0.596
|6
|Филадельфия Сиксерс
|46
|0.587
|7
|Шарлотт Хорнетс
|47
|0.553
|8
|Бостон Селтикс
|48
|0.500
|9
|Торонто Рэпторс
|44
|0.500
|10
|Вашингтон Уизардс
|47
|0.489
|11
|Нью-Йорк Никс
|47
|0.489
|12
|Атланта Хоукс
|46
|0.457
|13
|Индиана Пэйсерс
|47
|0.362
|14
|Детройт Пистонс
|46
|0.239
|15
|Орландо Мэджик
|48
|0.188