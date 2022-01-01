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Нью-Орлеан Пеликанс - Индиана Пэйсерс прямая трансляция 25.01.2022

Стадион: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США), вместимость: 18500
25 января 2022, вторник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Нью-Орлеан Пеликанс Индиана Пэйсерс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Орлеан Пеликанс - Индиана Пэйсерс, которое состоится 25 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Главные тренеры
СШАРик Карлайл
История личных встреч
21.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс111 : 94Нью-Орлеан Пеликанс
06.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс113 : 114Нью-Орлеан Пеликанс
05.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс116 : 118Индиана Пэйсерс
09.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс117 : 124Нью-Орлеан Пеликанс
29.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс120 : 98Индиана Пэйсерс
23.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс126 : 111Нью-Орлеан Пеликанс
05.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс107 : 109Индиана Пэйсерс
22.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс96 : 92Индиана Пэйсерс
08.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс112 : 117Нью-Орлеан Пеликанс
17.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс98 : 95Нью-Орлеан Пеликанс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1 Майами Хит47 0.638
2 Бруклин Нетс46 0.630
3 Чикаго Буллз45 0.622
4 Милуоки Бакс49 0.612
5 Кливленд Кавальерс47 0.596
6 Филадельфия Сиксерс46 0.587
7 Шарлотт Хорнетс47 0.553
8 Бостон Селтикс48 0.500
9 Торонто Рэпторс44 0.500
10 Вашингтон Уизардс47 0.489
11 Нью-Йорк Никс47 0.489
12 Атланта Хоукс46 0.457
13 Индиана Пэйсерс47 0.362
14 Детройт Пистонс46 0.239
15 Орландо Мэджик48 0.188

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