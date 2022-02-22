Свернуть список

Челси - Лилль 22 Февраля прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
22 февраля 2022, вторник. 23:00 МСК. Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Челси Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Лилль, которое состоится 22 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Лилль
Лилль, Франция
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Франция Жослен Гурвеннек
История личных встреч
10.12.2019 Лига чемпионов Группа H. Тур 6 Челси2 : 1Лилль
02.10.2019 Лига чемпионов Группа H. Тур 2 Лилль1 : 2Челси
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Челси» — «Лилль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A08
 ПСЖ (Франция)
Реал Мадрид (Испания)
ПСЖ
Реал Мадрид
1 : 0
Реал Мадрид
ПСЖ
09.03
1
0
1
0
A02
 Спортинг (Португалия)
Манчестер Сити (Англия)
Спортинг
Манчестер Сити
0 : 5
Манчестер Сити
Спортинг
09.03
0
1
0
5
A07
 Интер М (Италия)
Ливерпуль (Англия)
Интер М
Ливерпуль
0 : 2
Ливерпуль
Интер М
08.03
0
1
0
2
A01
 Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Бавария (Германия)
Ред Булл Зальцбург
Бавария
1 : 1
Бавария
Ред Булл Зальцбург
08.03
0
0
1
1
A06
 Вильярреал (Испания)
Ювентус (Италия)
Вильярреал
Ювентус
22.02
Ювентус
Вильярреал
16.03
0
0
0
0
A04
 Челси (Англия)
Лилль (Франция)
Челси
Лилль
22.02
Лилль
Челси
16.03
0
0
0
0
A05
 Атлетико М (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Атлетико М
Манчестер Юнайтед
23.02
Манчестер Юнайтед
Атлетико М
15.03
0
0
0
0
A03
 Бенфика (Португалия)
Аякс (Нидерланды)
Бенфика
Аякс
23.02
Аякс
Бенфика
15.03
0
0
0
0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close