Португалия - Северная Македония 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
29 марта 2022, вторник. 21:45 МСК. ЧМ-2022 - Европа, Плей-офф - Финал
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Северная Македония, которое состоится 29 Марта 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Европа, Плей-офф - Финал, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Португалия
Северная Македония
Главные тренеры
|Фернанду Сантуш
|Благойя Милевски
История личных встреч
|26.05.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2012
|0 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча квалификации ЧМ-2022: Португалия — Северная Македония. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Плей-офф - 1/2 финала
| Шотландия
Украина
|24.03
| Россия
Польша
|24.03
| Португалия
Турция
|3 : 1
| Швеция
Чехия
|1 : 0 ДВ
| Уэльс
Австрия
|2 : 1
| Италия
Северная Македония
|0 : 1
Плей-офф - Финал
| Польша
Швеция
|29.03
| Португалия
Северная Македония
|29.03
| Уэльс
A1
|29.03