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Португалия - Северная Македония 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
29 марта 2022, вторник. 21:45 МСК. ЧМ-2022 - Европа, Плей-офф - Финал
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия);
Португалия Северная Македония

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Северная Македония, которое состоится 29 Марта 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Европа, Плей-офф - Финал, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия
Северная Македония
Главные тренеры
Португалия Фернанду Сантуш
Северная Македония Благойя Милевски
История личных встреч
26.05.2012 Товарищеские матчи (сборные) Май 2012 Португалия0 : 0Северная Македония
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча квалификации ЧМ-2022: Португалия — Северная Македония. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Плей-офф - 1/2 финала
Шотландия
Украина
24.03
Россия
Польша
24.03
Португалия
Турция
3 : 1
Швеция
Чехия
1 : 0 ДВ
Уэльс
Австрия
2 : 1
Италия
Северная Македония
0 : 1
Плей-офф - Финал
Польша
Швеция
29.03
Португалия
Северная Македония
29.03
Уэльс
A1
29.03

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