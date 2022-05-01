Германия - Чехия 26 Мая прямая трансляция
Стадион: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 8200
26 Мая 2022 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2022, 1/4 финала
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40'
60'
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Чехия, которое состоится 26 Мая 2022 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Чехия
Главные тренеры
|Тони Сёдерхольм
|Кари Ялонен
История личных встреч
|23.05.2019
|ЧМ-2019
|1/4 финала
|5 : 1
|10.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. Тур 6
|2 : 4
|15.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа B. Тур 7
|8 : 1
|09.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа Е. Тур 3
|2 : 5
|03.05.2007
|ЧМ-2007
|Группа F. Тур 1
|0 : 2
Турнирная таблица
1/4 финала
|Метка
QF2
| Германия
Чехия
|26.05
QF4
| Швеция
Канада
|26.05
QF1
| Швейцария
США
|26.05
QF3
| Финляндия
Словакия
|26.05
1/2 финала
|Метка
SF1
|28.05
SF2
|28.05
За 3-е место
|Метка
F3
|29.05
Финал
|Метка
F1
|29.05