Колорадо Рэпидз - Остин 05 Июля прямая трансляция
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк (Денвер, США), вместимость: 19374
05 Июля 2022 года в 04:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колорадо Рэпидз - Остин, которое состоится 05 Июля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Дикс Спортинг Гудс Парк (Денвер, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Рэпидз
Денвер
Остин
Остин
Главные тренеры
|Робин Фрейзер
|Джош Вольфф
История личных встреч
|30.09.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|3 : 0
|01.08.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|0 : 1
|25.04.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Лос-Анджелес
|17
|33
|2
|Нью-Йорк Ред Буллз
|18
|32
|3
|Остин
|17
|31
|4
|Филадельфия Юнион
|18
|30
|5
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|29
|6
|Нью-Йорк Сити
|17
|29
|7
|Реал Солт-Лейк
|18
|29
|8
|Нэшвилл
|18
|27
|9
|Сиэтл Саундерс
|17
|26
|10
|Даллас
|17
|26
|11
|Цинциннати
|18
|25
|12
|Орландо Сити
|17
|25
|13
|Нью-Инглэнд Революшн
|18
|25
|14
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|24
|15
|Миннесота Юнайтед
|18
|24
|16
|Ванкувер Уайткэпс
|18
|24
|17
|Шарлотт
|19
|23
|18
|Портленд Тимберс
|19
|23
|19
|Коламбус Крю
|17
|22
|20
|Хьюстон Динамо
|18
|21
|21
|Интер Майами
|16
|21
|22
|Атланта Юнайтед
|17
|20
|23
|Колорадо Рэпидз
|16
|19
|24
|Торонто
|18
|18
|25
|Сан-Хосе Эртквейкс
|17
|18
|26
|Чикаго Файр
|18
|17
|27
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|16
|28
|Ди-Си Юнайтед
|15
|14