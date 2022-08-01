Ливерпуль - Кристал Пэлас 15 Августа прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+5' Всё, прозвучал финальный свисток! «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» в матче на «Энфилде» не смогли выявить победителя — 1:1! На перерыв гости ушли лидерами в счёте, а после перерыва оставшиеся вдесятером хозяева сумели отыграться. Заха и Диас — авторы голов. Команда Юргена Клоппа продолжает буксовать на старте сезона, вновь сыграв вничью. А нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!

90+2' Константинос Цимикас Цимикас за лишние разговоры нарвался на предупреждение.

90+1' Марк Гехи Гуайта никуда не спешит, долго подготавливая удар от ворот. Судья это расценил, как затяжку времени, показа карточку голкиперу «Пэлас».

90+1' Пять минут рефери компенсировал ко времени второго тайма!

90' Карвалью откликнулся на скидку от Фабиньо к линии штрафной и мощно зарядил — чуть мимо ворот!

88' Одсонн Эдуард Эдуард остановил атаку «Ливерпуля», но ценой фола на жёлтую карточку.

88' Майкл Олисе Олисе вышел на концовку, заменив Шлуппа.

87' Салах совершил подбор у радиуса штрафной и пробил с полулёта из-под защитника — в полуметре от штанги!

86' Высокий прессинг применили мерсисайдцы, но в итоге после перехвата Салах попался в офсайд.

84' Диас под давлением протолкнул мяч в штрафную гостей, но там Гуайта опередил Карвалью.

82' Андерсен в штрафной «орлов» придержал Диаса, но на падение Луиса судья не обратил внимание.

80' Фабиу Карвалью Карвалью — вместо Эллиотта.

79' Кристофер Ричардс Ричардс заменил Митчелла.

79' Лука Миливоевич Миливоевич вышел на поле. Эзе заменён.

79' Уилл Хьюз Хьюз появился на поле, заменив Дукура.

78' Эдуард от правого края штрафной вырезал кросс вдоль вратарской, Заха замыкал дальнюю штангу, но в в створ немного не попал!

76' Фабиньо в роскошном подкате прервал зарождающуюся контратаку гостей!

74' Позиционным атакам «Ливерпуля» сейчас не хватает обострения, но надо не забывать про удаление в составе хозяев.

72' Трент пробивал с ходу из пределов штрафной, но чуть раньше судья зафиксировал положение «вне игры».

70' Цимикас не рассчитал подачу с левого фланга, подарив мяч голкиперу «орлов».

68' Джоэл Уорд Уорд грубо сыграл против Диаса, за что получил жёлтую карточку.

66' Эдуард отмахнулся от Цимикаса, попав тому в лицо, но судья в этом моменте ограничился свистком.

64' Одсонн Эдуард Айю заменён в составе «Пэлас». Эдуард вошёл в игру.

64' Джордан Хендерсон И ещё одна замена «Ливерпуля» — Хендерсо вместо Милнера.

64' Джозеф Гомес Гомес вышел на поле, заменив Филлипса.

63' Константинос Цимикас Цимикас заменил Робертсона.

61' 1:1 Луис Диас ГОЛ! Диас на дриблинге сместился с левого фланга в центр, добрался до радиуса штрафной и здорово пробил в дальний угол ворот!

59' «Ливерпуль», безусловно, и в меньшинстве продолжит атаковать. А в это время Клопп готовит первые замены.

57' Дарвин Нуньес Андерсен на повышенных тонах, что-то высказал Нуньесу, а тот не выдержал, боднув соперника! Судья без раздумий достал из кармана красную карточку!

55' Робертсон слева выполнил кросс в штрафную гостей, где было подозрение на игру рукой, но судейский свисток промолчал!

53' Айю мощно зарядил от края штрафной мощно, но Бекеру не пришлось переживать — мяч попал в ближайшего защитника.

51' Заха правым краем пытался прорваться в штрафную хозяев, но упёрся в защитника!

49' Нуньес получил шанс на удар из пределов штрафной, но Уорд в подкате заблокировал эту попытку!

48' Заха рванул в штрафную «Ливерпуля», но ван Дейк грамотно прикрыл мяч корпусом, проводив за лицевую.

46' Возобновилась встреча! Второй тайм!

45+3' Судья дал свисток на перерыв! В первом тайме, как и ожидалось, «Ливерпуль владел игровым преимуществом, создал несколько опасных моментов, но не реализовал их. «Кристал Пэлас», проведя много времени в обороне, отстоял свои ворота в неприкосновенности, но этим не ограничился — организовал контрвыпад, который Уилфрид Заха завершил прицельным ударом, 0:1! Впереди — вторая половина матча на «Энфилде»!

45+2' Нуньес откликнулся на заброс в штрафную «Пэлас», подработал мяч грудью и пробил из борьбы — получилось в дальнюю штангу! Ван Дейк рванул на добивание из центра штрафной, но толком не попал по мячу!

45+1' Три минуты главный арбитр добавил ко времени первого тайма!

44' Эллиотт здорово набежал и практически с линии штрафной пробил головой — Гуайта среагировал, но не удержал мяч в руках!

43' Салах надеялся заработать угловой, но не сумел у лицевой отыграться от защитника.

41' Заха заходил на дубль! Вновь Уилфрид здорово открылся под передачу между центральных защитников, проскочил в штрафную, но не сумел перебросить вышедшего из ворот Бекера!

40' Луис Диас Диас в центре поля придержал Айю за футболку — это бесспорная жёлтая карточка.

38' Робертсон вырезал кросс в штрафную «Пэлас», но Нуньес в борьбе за мяч не смог продавить защитника.

36' Трент с разных ног издали пробивал, но мяч до гостевых ворот так и не долетел!

34' В голевой атаке «орлов» Заха зацепился за линию офсайда, хотя всё очень на тоненького!

32' 0:1 Уилфрид Заха ГОЛ! Увлеклись мерсисайдцы позиционной атакой, зевнув контрвыпад соперника! Эзе пасом со своей половины запустил Заха в прорыв, Уилфрид убежал от защитников, ворвался в штрафную и чётко пробил в дальний угол ворот!

31' Прошёл заброс за спины защитникам «Пэлас», Салах уже тянулся к мячу, поэтому удар опасным не вышел!

29' Помог гостям стандартный розыгрыш доставить мяч в штрафную соперника, но Бекеру не пришлось вступать в игру.

27' «Ливерпуль» наращивает давление! Держатся «орлы» в обороне, но с мячом крайне редко встречаются.

25' Ван Дейк решил завершить затяжную атаку хозяев ударом с дальней дистанции — большой промах.

23' Трент справа зряче низом прострелил в штрафную, Салах в касание нанёс удар, но немного не попал в ближний угол ворот!

21' Робертсон от лицевой хитро скидывал мяч в центр штрафной, но Нуньесу не удалось опередить защитника!

19' Эзе по центру убегал один на один, но не сумел пробить мимо вышедшего из ворот Бекера! Впрочем, тут ещё и офсайд зафиксирован.

17' Был намёк на игру рукой в штрафной «Пэлас», но Диас доиграл момент и пробил через рикошет — Гуайта на месте!

15' Нуньес догнал мяч у лицевой и совершил сильный прострел во вратарскую, где Гуайта контролировал ситуацию.

13' Продолжает «Ливерпуль» владеть мячом на чужой половине поля. Есть у «Пэлас» серьёзные проблемы с выходом из обороны.

11' Справилась оборона «Пэлас» с угловым соперника. Подача Робертсона в штрафную прошла бесследно.

9' Момент! Трент справа прострелил в штрафную «орлов», после отскока от Салаха мяч пришёл к Эллиотту, который продвинулся чуть вперёд, выдержал паузу и пробил низом — в ногу защитника!

7' «Ливерпуль» сразу обозначил своё игровое преимущество. «Пэлас» сосредоточился на позиционной обороне.

5' Трент справа исполнил мягкий заброс в штрафную гостей — прямо в руки вышедшему из ворот голкиперу.

4' Гуайта неприятно столкнулся с соперником, получив повреждение. Врачи приглашены на поле.

2' После фланговой подачи в штрафную Гуайта не совсем уверенно сыграл на выходе из ворот, смахнув мяч на набежавшего Милнера, но тот на скорости пробил выше перекладины!

1' Матч начался! «Пэлас» разыграл мяч с центра поля!