06:53 ()
Свернуть список

Кристал Пэлас - Астон Вилла 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
20 Августа 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Энди Мэдли (Англия)
Кристал Пэлас
Астон Вилла

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Астон Вилла, которое состоится 20 Августа 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кристал Пэлас
      Лондон
      Астон Вилла
      Бирмингем
      Главные тренеры
      ФранцияПатрик Виейра
      АнглияСтивен Джеррард
      История личных встреч
      15.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 37 Астон Вилла1 : 1Кристал Пэлас
      27.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 13 Кристал Пэлас1 : 2Астон Вилла
      16.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 36 Кристал Пэлас3 : 2Астон Вилла
      26.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 15 Астон Вилла3 : 0Кристал Пэлас
      12.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 35 Астон Вилла2 : 0Кристал Пэлас
      31.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 4 Кристал Пэлас1 : 0Астон Вилла
      12.01.2016 Англия - Премьер-лига Тур 21 Астон Вилла1 : 0Кристал Пэлас
      22.08.2015 Англия - Премьер-лига Тур 3 Кристал Пэлас2 : 1Астон Вилла
      01.01.2015 Англия - Премьер-лига Тур 20 Астон Вилла0 : 0Кристал Пэлас
      02.12.2014 Англия - Премьер-лига Тур 14 Кристал Пэлас0 : 1Астон Вилла
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити22006-06100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Арсенал22006-26100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Брентфорд21106-2466,7
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур21106-3466,7
      5
      Лига Европы
      		Ньюкасл Юнайтед21102-0466,7
      6 Лидс Юнайтед21104-3466,7
      7 Челси21103-2466,7
      8 Брайтон энд Хоув Альбион21102-1466,7
      9 Астон Вилла21012-3350,0
      10 Ноттингем Форест21011-2350,0
      11 Борнмут21012-4350,0
      12 Ливерпуль20203-3233,3
      13 Фулхэм20202-2233,3
      14 Вулверхэмптон20111-2116,7
      15 Лестер Сити20114-6116,7
      16 Кристал Пэлас20111-3116,7
      17 Саутгемптон20113-6116,7
      18
      Зона вылета
      		Эвертон20021-300,0
      19
      Зона вылета
      		Вест Хэм Юнайтед20020-300,0
      20
      Зона вылета
      		Манчестер Юнайтед20021-600,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close