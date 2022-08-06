06:57 ()
Свернуть список

Тоттенхэм - Вулверхэмптон 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), 61 298 зрителей (99% при вместимости 62 062)
20 Августа 2022 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
Тоттенхэм Хотспур
Окончен
1 : 0
Вулверхэмптон

  • 12'
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
  • 64'
    1:0
    Гарри Кейн
  • 67'
    Гарри Кейн
0'
45'
90'
  • 56'
    Райан Айт Нури
  • 67'
    Нэйтан Коллинз
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Вулверхэмптон, которое состоится 20 Августа 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1ФранцияврУго Льорис
6КолумбиязщДавинсон Санчес
15АнглиязщЭрик Дайер
33УэльсзщБен Дэвис
12Бразилиязщ Эмерсон
5ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
30УругвайпзРодриго Бентанкур
14ХорватияпзИван Перишич
76'
21ШвецияпзДеян Кулушевски
86'
7Южная КореянпСон Хын Мин
76'
10АнглиянпГарри Кейн
19АнглияпзРайан Сесеньон
76'
9Бразилиянп Ришарлисон
76'
38МалипзИв Биссума
86'
1ПортугалияврЖозе де Са
19Испаниязщ Хонни
4ИрландиязщНэйтан Коллинз
23АнглиязщМаксимилиан Килман
3ФранциязщРайан Айт Нури
71'
27ПортугалияпзМатеус Нунес
8ПортугалияпзРубен Невеш
28ПортугалияпзЖоау Моутинью
58'
10ПортугалияпзДаниэл Каштелу
59'
7ПортугалиянпПедру Нету
71'
17ПортугалиянпГонсалу Гедеш
81'
32БельгияпзЛеандер Дендонкер
58'
9МексиканпРауль Хименес
59'
22ПортугалиязщНелсон Семеду
71'
37ИспаниянпАдама Траоре
71'
11Южная КореянпХван Хи Чан
81'
Запасные
20АнглияврФрейзер Форстер
34ФранциязщКлеман Лангле
25АнглиязщДжафет Танганга
2ИрландиязщМэтт Доэрти
11ИспаниянпБрайан Хиль
27Бразилиянп Лукас Моура
13ЧерногорияврМатия Шаркич
15Кот-д'ИвуарзщВилли Боли
24ПортугалиязщТоте Антонио Гомеш
39АнглияпзЛюк Кандл
Главные тренеры
ИталияАнтонио Конте
ПортугалияБруну Лаже
История личных встреч
13.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 25 Тоттенхэм Хотспур0 : 2Вулверхэмптон
22.09.2021 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Вулверхэмптон2 : 2 2 : 3Тоттенхэм Хотспур
22.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 2 Вулверхэмптон0 : 1Тоттенхэм Хотспур
16.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 36 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Вулверхэмптон
27.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 15 Вулверхэмптон1 : 1Тоттенхэм Хотспур
01.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 28 Тоттенхэм Хотспур2 : 3Вулверхэмптон
15.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 17 Вулверхэмптон1 : 2Тоттенхэм Хотспур
29.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 20 Тоттенхэм Хотспур1 : 3Вулверхэмптон
03.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 11 Вулверхэмптон2 : 3Тоттенхэм Хотспур
14.01.2012 Англия - Премьер-лига Тур 21 Тоттенхэм Хотспур1 : 1Вулверхэмптон
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур32107-3777,8
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити22006-06100,0
3
Лига чемпионов
Арсенал22006-26100,0
4
Лига чемпионов
Брентфорд21106-2466,7
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед21102-0466,7
6 Лидс Юнайтед21104-3466,7
7 Челси21103-2466,7
8 Брайтон энд Хоув Альбион21102-1466,7
9 Астон Вилла21012-3350,0
10 Ноттингем Форест21011-2350,0
11 Борнмут21012-4350,0
12 Ливерпуль20203-3233,3
13 Фулхэм20202-2233,3
14 Лестер Сити20114-6116,7
15 Вулверхэмптон30121-3111,1
16 Кристал Пэлас20111-3116,7
17 Саутгемптон20113-6116,7
18
Зона вылета
Эвертон20021-300,0
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед20020-300,0
20
Зона вылета
Манчестер Юнайтед20021-600,0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close