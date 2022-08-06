Тоттенхэм - Вулверхэмптон 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), 61 298 зрителей (99% при вместимости 62 062)
20 Августа 2022 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
Окончен
1 : 0
- 12'Пьер-Эмиль Хёйбьерг
- 64'1:0Гарри Кейн
- 67'Гарри Кейн
0'
45'
90'
- 56'Райан Айт Нури
- 67'Нэйтан Коллинз
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Вулверхэмптон, которое состоится 20 Августа 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|1
|вр
|Уго Льорис
|6
|зщ
|Давинсон Санчес
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|12
|зщ
|Эмерсон
|5
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|14
|пз
|Иван Перишич
76'
|21
|пз
|Деян Кулушевски
86'
|7
|нп
|Сон Хын Мин
76'
|10
|нп
|Гарри Кейн
|19
|пз
|Райан Сесеньон
76'
|9
|нп
|Ришарлисон
76'
|38
|пз
|Ив Биссума
86'
|1
|вр
|Жозе де Са
|19
|зщ
|Хонни
|4
|зщ
|Нэйтан Коллинз
|23
|зщ
|Максимилиан Килман
|3
|зщ
|Райан Айт Нури
71'
|27
|пз
|Матеус Нунес
|8
|пз
|Рубен Невеш
|28
|пз
|Жоау Моутинью
58'
|10
|пз
|Даниэл Каштелу
59'
|7
|нп
|Педру Нету
71'
|17
|нп
|Гонсалу Гедеш
81'
|32
|пз
|Леандер Дендонкер
58'
|9
|нп
|Рауль Хименес
59'
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
71'
|37
|нп
|Адама Траоре
71'
|11
|нп
|Хван Хи Чан
81'
Запасные
|20
|вр
|Фрейзер Форстер
|34
|зщ
|Клеман Лангле
|25
|зщ
|Джафет Танганга
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|11
|нп
|Брайан Хиль
|27
|нп
|Лукас Моура
|13
|вр
|Матия Шаркич
|15
|зщ
|Вилли Боли
|24
|зщ
|Тоте Антонио Гомеш
|39
|пз
|Люк Кандл
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Бруну Лаже
История личных встреч
|13.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|0 : 2
|22.09.2021
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 2 2 : 3
|22.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|0 : 1
|16.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|2 : 0
|27.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|1 : 1
|01.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|2 : 3
|15.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 2
|29.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 3
|03.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|2 : 3
|14.01.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|77,8
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|100,0
| 4
Лига чемпионов
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|6-2
|4
|66,7
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|66,7
|6
|Лидс Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|66,7
|7
|Челси
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|66,7
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|66,7
|9
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|50,0
|10
|Ноттингем Форест
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|50,0
|11
|Борнмут
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|50,0
|12
|Ливерпуль
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|33,3
|13
|Фулхэм
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|33,3
|14
|Лестер Сити
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|16,7
|15
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|11,1
|16
|Кристал Пэлас
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|16,7
|17
|Саутгемптон
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|16,7
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|0,0