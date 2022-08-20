Интер - Специя 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
20 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 2-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Специя, которое состоится 20 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Специя
Специя
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Лука Готти
История личных встреч
|15.04.2022
|Италия - Серия А
|Тур 33
|1 : 3
|01.12.2021
|Италия - Серия А
|Тур 15
|2 : 0
|21.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 32
|1 : 1
|20.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 13
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|5-2
|3
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|100,0
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|100,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|7
|Лацио
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|8
|Торино
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|9
|Рома
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|10
|Специя
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|11
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|0,0
|12
|Болонья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|13
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|14
|Монца
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|15
|Салернитана
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
|16
|Эмполи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
|17
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Сампдория
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Верона
|1
|0
|0
|1
|2-5
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Сассуоло
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|0,0