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Реал Сосьедад - Барселона 21 Августа прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
21 Августа 2022 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 2-й тур
Реал Сосьедад
Барселона

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Барселона, которое состоится 21 Августа 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Реал Сосьедад
      Сан-Себастьян
      Барселона
      Барселона
      Главные тренеры
      ИспанияИманол Альгуасиль
      ИспанияХавьер Эрнандес
      История личных встреч
      21.04.2022 Испания - Примера Тур 33 Реал Сосьедад0 : 1Барселона
      15.08.2021 Испания - Примера Тур 1 Барселона4 : 2Реал Сосьедад
      21.03.2021 Испания - Примера Тур 28 Реал Сосьедад1 : 6Барселона
      13.01.2021 Суперкубок Испании 1/2 финала Реал Сосьедад1 : 1 2 : 3Барселона
      16.12.2020 Испания - Примера Тур 19 Барселона2 : 1Реал Сосьедад
      07.03.2020 Испания - Примера Тур 27 Барселона1 : 0Реал Сосьедад
      14.12.2019 Испания - Примера Тур 17 Реал Сосьедад2 : 2Барселона
      20.04.2019 Испания - Примера Тур 33 Барселона2 : 1Реал Сосьедад
      15.09.2018 Испания - Примера Тур 4 Реал Сосьедад1 : 2Барселона
      20.05.2018 Испания - Примера Тур 38 Барселона1 : 0Реал Сосьедад
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бетис22005-16100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Осасуна22004-16100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Райо Вальекано21102-0466,7
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М11003-03100,0
      5
      Лига Европы
      		Вильярреал11003-03100,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Реал Мадрид11002-13100,0
      7 Валенсия11001-03100,0
      8 Реал Сосьедад11001-03100,0
      9 Сельта10102-2133,3
      10 Атлетик Б10100-0133,3
      11 Севилья20112-3116,7
      12 Мальорка20111-2116,7
      13 Эспаньол20112-4116,7
      14 Вальядолид20111-4116,7
      15 Барселона10100-0133,3
      16 Альмерия10011-200,0
      17 Жирона10010-100,0
      18
      Зона вылета
      		Кадис20020-300,0
      19
      Зона вылета
      		Хетафе10010-300,0
      20
      Зона вылета
      		Эльче10010-300,0

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