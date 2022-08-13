Реал Сосьедад - Барселона 21 Августа прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
21 Августа 2022 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 2-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Барселона, которое состоится 21 Августа 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Барселона
Барселона
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|21.04.2022
|Испания - Примера
|Тур 33
|0 : 1
|15.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 1
|4 : 2
|21.03.2021
|Испания - Примера
|Тур 28
|1 : 6
|13.01.2021
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 1 2 : 3
|16.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 19
|2 : 1
|07.03.2020
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 0
|14.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 17
|2 : 2
|20.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 1
|15.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 4
|1 : 2
|20.05.2018
|Испания - Примера
|Тур 38
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бетис
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Осасуна
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|100,0
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|100,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Мадрид
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|7
|Валенсия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|8
|Реал Сосьедад
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|9
|Сельта
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|10
|Атлетик Б
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|11
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
|12
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|16,7
|13
|Эспаньол
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|16,7
|14
|Вальядолид
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|16,7
|15
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|16
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|17
|Жирона
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Кадис
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Эльче
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|0,0