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Реймс - Труа 12 Февраля прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
12 Февраля 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
Реймс
Труа

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Труа, которое состоится 12 Февраля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Реймс
      Реймс
      Труа
      Труа
      Главные тренеры
      БельгияУильям Стилл
      АвстралияПатрик Киснорбо
      История личных встреч
      02.10.2022 Франция - Лига 1 Тур 9 Труа2 : 2Реймс
      03.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 30 Труа1 : 0Реймс
      24.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 11 Реймс1 : 2Труа
      12.05.2017 Франция - Лига 2 Тур 37 Труа2 : 0Реймс
      19.12.2016 Франция - Лига 2 Тур 19 Реймс2 : 0Труа
      16.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 34 Труа2 : 1Реймс
      05.12.2015 Франция - Лига 1 Тур 17 Реймс1 : 1Труа
      09.03.2013 Франция - Лига 1 Тур 28 Труа4 : 2Реймс
      27.10.2012 Франция - Лига 1 Тур 10 Реймс1 : 1Труа
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ23 17 3 3 55-20 54 78.3
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель23 15 4 4 45-20 49 71.0
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Монако23 14 5 4 51-30 47 68.1
      4
      Лига Европы
      		Ланс22 13 7 2 34-16 46 69.7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Ренн22 12 4 6 41-25 40 60.6
      6 Лилль22 11 5 6 38-27 38 57.6
      7 Ницца23 10 7 6 30-21 37 53.6
      8 Лорьян22 10 6 6 35-34 36 54.5
      9 Лион22 9 5 8 33-24 32 48.5
      10 Реймс22 6 12 4 26-26 30 45.5
      11 Клермон23 8 6 9 24-31 30 43.5
      12 Тулуза22 8 5 9 36-38 29 43.9
      13 Нант22 5 10 7 23-26 25 37.9
      14 Брест22 4 8 10 24-35 20 30.3
      15 Монпелье22 6 2 14 31-45 20 30.3
      16 Труа22 4 7 11 33-48 19 28.8
      17
      Зона вылета
      		Страсбург22 3 9 10 27-39 18 27.3
      18
      Зона вылета
      		Аяччо23 5 3 15 18-42 18 26.1
      19
      Зона вылета
      		Осер22 3 5 14 18-46 14 21.2
      20
      Зона вылета
      		Анже22 2 3 17 18-47 9 13.6

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