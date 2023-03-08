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Бавария - ПСЖ 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
08 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия)
Бавария
ПСЖ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - ПСЖ, которое состоится 08 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бавария
      Мюнхен, Германия
      ПСЖ
      Париж, Франция
      Главные тренеры
      ГерманияЮлиан Нагельсман
      ФранцияКристоф Галтье
      История личных встреч
      14.02.2023 Лига чемпионов 1/8 финала ПСЖ0 : 1Бавария
      13.04.2021 Лига чемпионов 1/4 финала ПСЖ0 : 1Бавария
      07.04.2021 Лига чемпионов 1/4 финала Бавария2 : 3ПСЖ
      23.08.2020 Лига чемпионов Финал ПСЖ0 : 1Бавария
      21.07.2018 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Бавария3 : 1ПСЖ
      05.12.2017 Лига чемпионов Группа B. Тур 6 Бавария3 : 1ПСЖ
      27.09.2017 Лига чемпионов Группа B. Тур 2 ПСЖ3 : 0Бавария
      Текстовая трансляция
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      0'
      «ПСЖ» погряз во внутренних конфликтах. Создавать проблемы начали Месси и Неймар. Плачевное положение «ПСЖ». Команда погрязла во внутренних конфликтах0'Месси выйдет на поле в прощальном матче друга, но также задумывается о полноценном контракте с «Ньюэллс Олд Бойз». Месси летом сыграет за родной клуб. Лео останется в Аргентине ради детской мечты?0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Бавария» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победила «Бавария» — 1:0.
      Турнирная таблица
      1/8 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      A04
      		 Милан (Италия)
      Тоттенхэм Хотспур (Англия)
      Милан
      Тоттенхэм Хотспур
      1 : 0
      Тоттенхэм Хотспур
      Милан
      08.03
      1
      0
      1
      0
      A08
      		 ПСЖ (Франция)
      Бавария (Германия)
      ПСЖ
      Бавария
      0 : 1
      Бавария
      ПСЖ
      08.03
      0
      1
      0
      1
      A06
      		 Боруссия Д (Германия)
      Челси (Англия)
      Боруссия Д
      Челси
      1 : 0
      Челси
      Боруссия Д
      07.03
      1
      0
      1
      0
      A02
      		 Брюгге (Бельгия)
      Бенфика (Португалия)
      Брюгге
      Бенфика
      0 : 2
      Бенфика
      Брюгге
      07.03
      0
      1
      0
      2
      A05
      		 Айнтрахт Ф (Германия)
      Наполи (Италия)
      Айнтрахт Ф
      Наполи
      0 : 2
      Наполи
      Айнтрахт Ф
      15.03
      0
      1
      0
      2
      A03
      		 Ливерпуль (Англия)
      Реал Мадрид (Испания)
      Ливерпуль
      Реал Мадрид
      2 : 5
      Реал Мадрид
      Ливерпуль
      15.03
      0
      1
      2
      5
      A07
      		 Интер М (Италия)
      Порту (Португалия)
      Интер М
      Порту
      1 : 0
      Порту
      Интер М
      14.03
      1
      0
      1
      0
      A01
      		 РБ Лейпциг (Германия)
      Манчестер Сити (Англия)
      РБ Лейпциг
      Манчестер Сити
      1 : 1
      Манчестер Сити
      РБ Лейпциг
      14.03
      0
      0
      1
      1
      1/4 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
       
       
      11.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      11.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      12.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      12.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      18.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      18.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      19.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      19.04
      0
      0
      0
      0
      1/2 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
       
       
      09.05
      0
      0
      0
      0
       
       
      10.05
      0
      0
      0
      0
       
       
      16.05
      0
      0
      0
      0
       
       
      17.05
      0
      0
      0
      0
      Финал
      Метка
      		10.06

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