Бавария - ПСЖ 08 Марта прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
08 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - ПСЖ, которое состоится 08 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
ПСЖ
Париж, Франция
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Кристоф Галтье
История личных встреч
|14.02.2023
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|0 : 1
|13.04.2021
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|0 : 1
|07.04.2021
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|2 : 3
|23.08.2020
|Лига чемпионов
|Финал
|0 : 1
|21.07.2018
|Международный кубок чемпионов
|Международный кубок чемпионов
|3 : 1
|05.12.2017
|Лига чемпионов
|Группа B. Тур 6
|3 : 1
|27.09.2017
|Лига чемпионов
|Группа B. Тур 2
|3 : 0
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«ПСЖ» погряз во внутренних конфликтах. Создавать проблемы начали Месси и Неймар. Плачевное положение «ПСЖ». Команда погрязла во внутренних конфликтах0'Месси выйдет на поле в прощальном матче друга, но также задумывается о полноценном контракте с «Ньюэллс Олд Бойз». Месси летом сыграет за родной клуб. Лео останется в Аргентине ради детской мечты?0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Бавария» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победила «Бавария» — 1:0.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A04
| Милан (Италия)
Тоттенхэм Хотспур (Англия)
Милан1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур08.03
Милан
1
0
1
0
A08
| ПСЖ (Франция)
Бавария (Германия)
ПСЖ0 : 1
Бавария
Бавария08.03
ПСЖ
0
1
0
1
A06
| Боруссия Д (Германия)
Челси (Англия)
Боруссия Д1 : 0
Челси
Челси07.03
Боруссия Д
1
0
1
0
A02
| Брюгге (Бельгия)
Бенфика (Португалия)
Брюгге0 : 2
Бенфика
Бенфика07.03
Брюгге
0
1
0
2
A05
| Айнтрахт Ф (Германия)
Наполи (Италия)
Айнтрахт Ф0 : 2
Наполи
Наполи15.03
Айнтрахт Ф
0
1
0
2
A03
| Ливерпуль (Англия)
Реал Мадрид (Испания)
Ливерпуль2 : 5
Реал Мадрид
Реал Мадрид15.03
Ливерпуль
0
1
2
5
A07
| Интер М (Италия)
Порту (Португалия)
Интер М1 : 0
Порту
Порту14.03
Интер М
1
0
1
0
A01
| РБ Лейпциг (Германия)
Манчестер Сити (Англия)
РБ Лейпциг1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер Сити14.03
РБ Лейпциг
0
0
1
1
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Финал
|Метка
|10.06