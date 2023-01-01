Севилья - Фенербахче 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
09 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Фенербахче, которое состоится 09 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья, Испания
Фенербахче
Стамбул, Турция
Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
|04.03.2008
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|3 : 2 2 : 3
|20.02.2008
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|3 : 2
Турнирная таблица
1/16 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A01
| Барселона (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Барселона2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед2 : 1
Барселона
0
1
3
4
A05
| Аякс (Нидерланды)
Унион (Германия)
Аякс0 : 0
Унион
Унион3 : 1
Аякс
0
1
1
3
A04
| Шахтёр (Украина)
Ренн (Франция)
Шахтёр2 : 1
Ренн
Ренн2 : 1 4 : 5
Шахтёр
1
1
3
3
A08
| Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Рома (Италия)
Ред Булл Зальцбург1 : 0
Рома
Рома2 : 0
Ред Булл Зальцбург
1
1
1
2
A02
| Ювентус (Италия)
Нант (Франция)
Ювентус1 : 1
Нант
Нант0 : 3
Ювентус
1
0
4
1
A07
| Севилья (Испания)
ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
Севилья3 : 0
ПСВ Эйндховен
ПСВ Эйндховен2 : 0
Севилья
1
1
3
2
A03
| Спортинг (Португалия)
Мидтьюлланн (Дания)
Спортинг1 : 1
Мидтьюлланн
Мидтьюлланн0 : 4
Спортинг
1
0
5
1
A06
| Байер (Германия)
Монако (Монако)
Байер2 : 3
Монако
Монако2 : 3 3 : 5
Байер
1
1
5
5
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
B01
| Унион (Германия)
Юнион (Бельгия)
Унион09.03
Юнион
Юнион16.03
Унион
0
0
0
0
B04
| Байер (Германия)
Ференцварош (Венгрия)
Байер09.03
Ференцварош
Ференцварош16.03
Байер
0
0
0
0
B05
| Спортинг (Португалия)
Арсенал (Англия)
Спортинг09.03
Арсенал
Арсенал16.03
Спортинг
0
0
0
0
B07
| Рома (Италия)
Реал Сосьедад (Испания)
Рома09.03
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад16.03
Рома
0
0
0
0
B02
| Севилья (Испания)
Фенербахче (Турция)
Севилья09.03
Фенербахче
Фенербахче16.03
Севилья
0
0
0
0
B03
| Ювентус (Италия)
Фрайбург (Германия)
Ювентус09.03
Фрайбург
Фрайбург16.03
Ювентус
0
0
0
0
B06
| Манчестер Юнайтед (Англия)
Бетис (Испания)
Манчестер Юнайтед09.03
Бетис
Бетис16.03
Манчестер Юнайтед
0
0
0
0
B08
| Шахтёр (Украина)
Фейеноорд (Нидерланды)
Шахтёр09.03
Фейеноорд
Фейеноорд16.03
Шахтёр
0
0
0
0
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Финал
|Метка
|31.05