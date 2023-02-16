АЕК Ларнака - Вест Хэм Юнайтед 09 Марта прямая трансляция
Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000
09 Марта 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЕК Ларнака - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 09 Марта 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Хосе Луис Ольтра
|Дэвид Мойес
Турнирная таблица
1/16 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A01
| Карабах (Азербайджан)
Гент (Бельгия)
Карабах1 : 0
Гент
Гент1 : 0 5 : 3
Карабах
1
1
1
1
A02
| Трабзонспор (Турция)
Базель (Швейцария)
Трабзонспор1 : 0
Базель
Базель2 : 0
Трабзонспор
1
1
1
2
A04
| Будё-Глимт (Норвегия)
Лех П (Польша)
Будё-Глимт0 : 0
Лех П
Лех П1 : 0
Будё-Глимт
0
1
0
1
A05
| Брага (Португалия)
Фиорентина (Италия)
Брага0 : 4
Фиорентина
Фиорентина3 : 2
Брага
0
2
2
7
A03
| Лацио (Италия)
ЧФР Клуж (Румыния)
Лацио1 : 0
ЧФР Клуж
ЧФР Клуж0 : 0
Лацио
1
0
1
0
A06
| АЕК Ларнака (Кипр)
Днепр-1 (Украина)
АЕК Ларнака1 : 0
Днепр-1
Днепр-10 : 0
АЕК Ларнака
1
0
1
0
A07
| Шериф (Молдавия)
Партизан (Сербия)
Шериф0 : 1
Партизан
Партизан1 : 3
Шериф
1
1
3
2
A08
| Лудогорец (Болгария)
Андерлехт (Бельгия)
Лудогорец1 : 0
Андерлехт
Андерлехт2 : 1 3 : 0
Лудогорец
1
1
2
2
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
B03
| Лацио (Италия)
АЗ Алкмар (Нидерланды)
Лацио1 : 2
АЗ Алкмар
АЗ Алкмар16.03
Лацио
0
1
1
2
B01
| АЕК Ларнака (Кипр)
Вест Хэм Юнайтед (Англия)
АЕК Ларнака09.03
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед16.03
АЕК Ларнака
0
0
0
0
B06
| Шериф (Молдавия)
Ницца (Франция)
Шериф09.03
Ницца
Ницца16.03
Шериф
0
0
0
0
B07
| Андерлехт (Бельгия)
Вильярреал (Испания)
Андерлехт09.03
Вильярреал
Вильярреал16.03
Андерлехт
0
0
0
0
B02
| Фиорентина (Италия)
Сивасспор (Турция)
Фиорентина09.03
Сивасспор
Сивасспор16.03
Фиорентина
0
0
0
0
B04
| Лех П (Польша)
Юргорден (Швеция)
Лех П09.03
Юргорден
Юргорден16.03
Лех П
0
0
0
0
B05
| Базель (Швейцария)
Слован Бр (Словакия)
Базель09.03
Слован Бр
Слован Бр16.03
Базель
0
0
0
0
B08
| Гент (Бельгия)
Истанбул Башакшехир (Турция)
Гент09.03
Истанбул Башакшехир
Истанбул Башакшехир15.03
Гент
0
0
0
0
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Финал
|Метка
|07.06