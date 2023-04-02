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Брест - Тулуза 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
02 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Брест
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Тулуза, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Тулуза
Тулуза
История личных встреч
15.01.2023 Франция - Лига 1 Тур 19 Тулуза1 : 1Брест
11.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 20 Тулуза2 : 5Брест
10.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 1 Брест1 : 1Тулуза
09.03.2013 Франция - Лига 1 Тур 28 Брест0 : 1Тулуза
27.10.2012 Франция - Лига 1 Тур 10 Тулуза3 : 1Брест
02.05.2012 Франция - Лига 1 Тур 35 Брест0 : 0Тулуза
21.12.2011 Франция - Лига 1 Тур 19 Тулуза0 : 0Брест
29.05.2011 Франция - Лига 1 Тур 38 Брест0 : 2Тулуза
07.08.2010 Франция - Лига 1 Тур 1 Тулуза2 : 0Брест
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ28 21 3 4 68-28 66 78.6
2
Лига чемпионов
Ланс29 17 9 3 48-21 60 69.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель29 18 6 5 54-29 60 69.0
4
Лига Европы
Монако28 16 6 6 57-37 54 64.3
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн29 15 5 9 47-30 50 57.5
6 Лилль28 14 7 7 51-36 49 58.3
7 Ницца28 11 11 6 37-25 44 52.4
8 Лорьян28 12 8 8 41-37 44 52.4
9 Реймс28 10 13 5 36-28 43 51.2
10 Лион28 11 8 9 43-32 41 48.8
11 Монпелье29 11 4 14 45-48 37 42.5
12 Тулуза28 10 5 13 43-48 35 41.7
13 Клермон28 9 7 12 27-40 34 40.5
14 Нант28 6 12 10 30-37 30 35.7
15 Страсбург28 5 11 12 34-46 26 31.0
16 Осер29 6 8 15 24-51 26 29.9
17
Зона вылета
Брест28 5 9 14 30-46 24 28.6
18
Зона вылета
Труа29 4 9 16 38-62 21 24.1
19
Зона вылета
Аяччо28 6 3 19 20-50 21 25.0
20
Зона вылета
Анже28 2 4 22 21-63 10 11.9

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