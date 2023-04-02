Брест - Тулуза 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
02 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Тулуза, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Тулуза
Тулуза
История личных встреч
|15.01.2023
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 1
|11.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|2 : 5
|10.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|1 : 1
|09.03.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|0 : 1
|27.10.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|3 : 1
|02.05.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|0 : 0
|21.12.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|0 : 0
|29.05.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|0 : 2
|07.08.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|21
|3
|4
|68-28
|66
|78.6
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|29
|17
|9
|3
|48-21
|60
|69.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|29
|18
|6
|5
|54-29
|60
|69.0
| 4
Лига Европы
|Монако
|28
|16
|6
|6
|57-37
|54
|64.3
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|29
|15
|5
|9
|47-30
|50
|57.5
|6
|Лилль
|28
|14
|7
|7
|51-36
|49
|58.3
|7
|Ницца
|28
|11
|11
|6
|37-25
|44
|52.4
|8
|Лорьян
|28
|12
|8
|8
|41-37
|44
|52.4
|9
|Реймс
|28
|10
|13
|5
|36-28
|43
|51.2
|10
|Лион
|28
|11
|8
|9
|43-32
|41
|48.8
|11
|Монпелье
|29
|11
|4
|14
|45-48
|37
|42.5
|12
|Тулуза
|28
|10
|5
|13
|43-48
|35
|41.7
|13
|Клермон
|28
|9
|7
|12
|27-40
|34
|40.5
|14
|Нант
|28
|6
|12
|10
|30-37
|30
|35.7
|15
|Страсбург
|28
|5
|11
|12
|34-46
|26
|31.0
|16
|Осер
|29
|6
|8
|15
|24-51
|26
|29.9
| 17
Зона вылета
|Брест
|28
|5
|9
|14
|30-46
|24
|28.6
| 18
Зона вылета
|Труа
|29
|4
|9
|16
|38-62
|21
|24.1
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|28
|6
|3
|19
|20-50
|21
|25.0
| 20
Зона вылета
|Анже
|28
|2
|4
|22
|21-63
|10
|11.9