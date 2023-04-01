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Фулхэм - Манчестер Сити 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
30 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Фулхэм
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Манчестер Сити, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
17ГерманияврБернд Лено
2НидерландызщКенни Тете
4АнглиязщОлуватосин Адарабиойо
13СШАзщТим Рим
33СШАзщЭнтони Робинсон
6АнглияпзХаррисон Рид
26ПортугалияпзЖоау Пальинья
8УэльспзГарри Уилсон
18БразилияпзАндреас Перейра
11ИзраильнпМанор Соломон
14ЯмайканпБобби Рид
31Бразилиявр Эдерсон
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
3ПортугалиязщРубен Диаш
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
5АнглиязщДжон Стоунз
16ИспанияпзРодриго Эрнандес
17БельгияпзКевин Де Брёйне
8ГерманияпзИлкай Гюндоган
10АнглияпзДжек Грилиш
26АлжирнпРияд Марез
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
ИспанияХосеп Гвардиола
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Спор о величии команд и их наследии.Материалы по теме Гвардиола уже изменил футбол. Не важно, будет у «Ман Сити» требл или нет 0'Восхищению командой Гвардиолы нет предела. Как и вере, что все трофеи уже в их руках.Материалы по теме «Титул берёт «Сити». Но теперь это незначительная цель». Реакция Англии на крах «Арсенала» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура АПЛ: «Фулхэм» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал33 23 6 4 78-38 75 75.8
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити31 23 4 4 82-29 73 78.5
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед32 17 11 4 58-26 62 64.6
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед31 18 6 7 48-39 60 64.5
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур33 16 6 11 60-53 54 54.5
6
Лига конференций
Астон Вилла33 16 6 11 46-41 54 54.5
7 Ливерпуль32 15 8 9 61-39 53 55.2
8 Брайтон энд Хоув Альбион31 15 7 9 61-40 52 55.9
9 Брентфорд34 12 14 8 52-44 50 49.0
10 Фулхэм32 13 6 13 44-43 45 46.9
11 Кристал Пэлас34 10 10 14 35-45 40 39.2
12 Челси32 10 9 13 30-35 39 40.6
13 Вулверхэмптон34 10 7 17 29-50 37 36.3
14 Борнмут33 10 6 17 32-63 36 36.4
15 Вест Хэм Юнайтед33 9 7 17 37-47 34 34.3
16 Лидс Юнайтед33 7 9 17 42-63 30 30.3
17 Ноттингем Форест34 7 9 18 30-62 30 29.4
18
Зона вылета
Лестер Сити33 8 5 20 44-57 29 29.3
19
Зона вылета
Эвертон33 6 10 17 25-50 28 28.3
20
Зона вылета
Саутгемптон33 6 6 21 27-57 24 24.2

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