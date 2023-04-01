Фулхэм - Манчестер Сити 30 Апреля прямая трансляция

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Спор о величии команд и их наследии.Материалы по теме Гвардиола уже изменил футбол. Не важно, будет у «Ман Сити» требл или нет 0'Восхищению командой Гвардиолы нет предела. Как и вере, что все трофеи уже в их руках.Материалы по теме «Титул берёт «Сити». Но теперь это незначительная цель». Реакция Англии на крах «Арсенала» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура АПЛ: «Фулхэм» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.