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Валенсия - Вильярреал 03 Мая прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
03 Мая 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Валенсия
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Вильярреал, которое состоится 03 Мая 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Вильярреал
Вильярреал
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
2ПортугалиязщТьерри Коррея
5БразилиязщГабриэл Паулиста
12ГвинеязщМуктар Дьякаби
15ТурциязщДженк Озкачар
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
17ИспанияпзНико Гонсалес
18ПортугалияпзАндре Алмейда
4СШАпзЮнус Муса
7УругвайнпЭдинсон Кавани
16БразилиянпСамуэл Лино
1ИспанияврПепе Рейна
8АргентиназщХуан Фойт
3ИспаниязщРауль Альбиоль
4ИспаниязщПау Торрес
6ФранцияпзЭтьен Капу
10ИспанияпзДани Парехо
17АргентинапзДжовани Ло Чельсо
21ИспанияпзЙереми Пино
24ИспанияпзАльфонсо Педраса
11НигериянпСаму Чуквезе
15СенегалнпНиколас Джексон
Главные тренеры
ИспанияРубен Бараха
ИспанияЭнрике Сетьен
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона33 26 4 3 60-11 82 82.8
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид32 21 5 6 69-30 68 70.8
3
Лига чемпионов
Атлетико М32 20 6 6 55-25 66 68.8
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад32 17 7 8 41-29 58 60.4
5
Лига Европы
Вильярреал32 16 5 11 46-33 53 55.2
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис32 14 7 11 39-37 49 51.0
7 Атлетик Б32 13 8 11 43-32 47 49.0
8 Жирона32 12 8 12 50-45 44 45.8
9 Осасуна33 12 8 13 29-35 44 44.4
10 Райо Вальекано32 11 10 11 38-41 43 44.8
11 Севилья32 11 8 13 38-47 41 42.7
12 Мальорка32 11 8 13 31-35 41 42.7
13 Сельта32 10 9 13 38-45 39 40.6
14 Альмерия33 10 6 17 42-58 36 36.4
15 Кадис32 8 11 13 25-44 35 36.5
16 Вальядолид32 10 5 17 29-55 35 36.5
17 Валенсия32 9 6 17 35-39 33 34.4
18
Зона вылета
Эспаньол32 7 10 15 38-53 31 32.3
19
Зона вылета
Хетафе32 7 10 15 29-42 31 32.3
20
Зона вылета
Эльче33 3 7 23 25-64 16 16.2

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