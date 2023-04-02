Валенсия - Вильярреал 03 Мая прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
03 Мая 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Вильярреал, которое состоится 03 Мая 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Вильярреал
Вильярреал
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|2
|зщ
|Тьерри Коррея
|5
|зщ
|Габриэл Паулиста
|12
|зщ
|Муктар Дьякаби
|15
|зщ
|Дженк Озкачар
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|17
|пз
|Нико Гонсалес
|18
|пз
|Андре Алмейда
|4
|пз
|Юнус Муса
|7
|нп
|Эдинсон Кавани
|16
|нп
|Самуэл Лино
|1
|вр
|Пепе Рейна
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|4
|зщ
|Пау Торрес
|6
|пз
|Этьен Капу
|10
|пз
|Дани Парехо
|17
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|21
|пз
|Йереми Пино
|24
|пз
|Альфонсо Педраса
|11
|нп
|Саму Чуквезе
|15
|нп
|Николас Джексон
Главные тренеры
|Рубен Бараха
|Энрике Сетьен
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|33
|26
|4
|3
|60-11
|82
|82.8
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|32
|21
|5
|6
|69-30
|68
|70.8
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|32
|20
|6
|6
|55-25
|66
|68.8
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|32
|17
|7
|8
|41-29
|58
|60.4
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|32
|16
|5
|11
|46-33
|53
|55.2
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|32
|14
|7
|11
|39-37
|49
|51.0
|7
|Атлетик Б
|32
|13
|8
|11
|43-32
|47
|49.0
|8
|Жирона
|32
|12
|8
|12
|50-45
|44
|45.8
|9
|Осасуна
|33
|12
|8
|13
|29-35
|44
|44.4
|10
|Райо Вальекано
|32
|11
|10
|11
|38-41
|43
|44.8
|11
|Севилья
|32
|11
|8
|13
|38-47
|41
|42.7
|12
|Мальорка
|32
|11
|8
|13
|31-35
|41
|42.7
|13
|Сельта
|32
|10
|9
|13
|38-45
|39
|40.6
|14
|Альмерия
|33
|10
|6
|17
|42-58
|36
|36.4
|15
|Кадис
|32
|8
|11
|13
|25-44
|35
|36.5
|16
|Вальядолид
|32
|10
|5
|17
|29-55
|35
|36.5
|17
|Валенсия
|32
|9
|6
|17
|35-39
|33
|34.4
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|32
|7
|10
|15
|38-53
|31
|32.3
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|32
|7
|10
|15
|29-42
|31
|32.3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|33
|3
|7
|23
|25-64
|16
|16.2