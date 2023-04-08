21:12 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 мая
Воскресенье 14 мая
Свернуть список

Эвертон - Манчестер Сити 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
14 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Эвертон
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Манчестер Сити, которое состоится 14 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер
1АнглияврДжордан Пикфорд
3ШотландиязщНатан Паттерсон
13КолумбиязщЙерри Мина
2АнглиязщДжеймс Тарковски
19УкраиназщВиталий Миколенко
37АнглияпзДжеймс Гарнер
27СенегалпзИдрисса Гейе
16МалипзАбдулайе Дукуре
7АнглияпзДуайт Макнил
17НигериянпАлекс Айуоби
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
31Бразилиявр Эдерсон
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
3ПортугалиязщРубен Диаш
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
5АнглиязщДжон Стоунз
16ИспанияпзРодриго Эрнандес
20ПортугалияпзБернарду Силва
47АнглияпзФил Фоден
26АлжирнпРияд Марез
19АргентинанпХулиан Альварес
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
Главные тренеры
АнглияШон Дайч
ИспанияХосеп Гвардиола
История личных встреч
31.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Манчестер Сити1 : 1Эвертон
26.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Эвертон0 : 1Манчестер Сити
21.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Манчестер Сити3 : 0Эвертон
23.05.2021 Англия - Премьер-лига 38-й тур Манчестер Сити5 : 0Эвертон
20.03.2021 Кубок Англии 1/4 финала Эвертон0 : 2Манчестер Сити
17.02.2021 Англия - Премьер-лига 16-й тур Эвертон1 : 3Манчестер Сити
01.01.2020 Англия - Премьер-лига 21-й тур Манчестер Сити2 : 1Эвертон
28.09.2019 Англия - Премьер-лига 7-й тур Эвертон1 : 3Манчестер Сити
06.02.2019 Англия - Премьер-лига 27-й тур Эвертон0 : 2Манчестер Сити
15.12.2018 Англия - Премьер-лига 17-й тур Манчестер Сити3 : 1Эвертон
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 5Эвертон
01.05.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 2 : 2Эвертон
27.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Эвертон1 : 4
22.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур 0 : 0Эвертон
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Эвертон1 : 3
09.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч 1 : 1Манчестер Сити
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Манчестер Сити2 : 1
03.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Манчестер Сити3 : 0
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 1 : 2Манчестер Сити
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Манчестер Сити4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити34 26 4 4 89-31 82 80.4
2
Лига чемпионов
Арсенал35 25 6 4 83-39 81 77.1
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед35 18 12 5 63-31 66 62.9
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед35 20 6 9 51-41 66 62.9
5
Лига Европы
Ливерпуль35 18 8 9 67-42 62 59.0
6
Лига конференций
Тоттенхэм Хотспур36 17 6 13 65-59 57 52.8
7 Астон Вилла36 17 6 13 48-44 57 52.8
8 Брайтон энд Хоув Альбион33 16 7 10 63-45 55 55.6
9 Фулхэм36 15 6 15 52-49 51 47.2
10 Брентфорд35 12 14 9 52-45 50 47.6
11 Челси35 11 10 14 36-41 43 41.0
12 Кристал Пэлас36 11 10 15 37-46 43 39.8
13 Вулверхэмптон36 11 7 18 30-52 40 37.0
14 Борнмут36 11 6 19 37-69 39 36.1
15 Вест Хэм Юнайтед35 10 7 18 38-50 37 35.2
16 Ноттингем Форест36 8 10 18 36-67 34 31.5
17 Эвертон35 7 11 17 32-53 32 30.5
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед36 7 10 19 46-71 31 28.7
19
Зона вылета
Лестер Сити35 8 6 21 49-64 30 28.6
20
Зона вылета
Саутгемптон36 6 6 24 31-66 24 22.2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close