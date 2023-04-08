Эвертон - Манчестер Сити 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
14 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Манчестер Сити, которое состоится 14 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|3
|зщ
|Натан Паттерсон
|13
|зщ
|Йерри Мина
|2
|зщ
|Джеймс Тарковски
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|31
|вр
|Эдерсон
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|47
|пз
|Фил Фоден
|26
|нп
|Рияд Марез
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|31.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|26.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|21.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|20.03.2021
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 2
|17.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 3
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|28.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 3
|06.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|15.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 1
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 5
|01.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 2
|27.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 4
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 0
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 3
|09.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 1
|03.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 2
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|34
|26
|4
|4
|89-31
|82
|80.4
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|35
|25
|6
|4
|83-39
|81
|77.1
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|18
|12
|5
|63-31
|66
|62.9
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|35
|20
|6
|9
|51-41
|66
|62.9
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|35
|18
|8
|9
|67-42
|62
|59.0
| 6
Лига конференций
|Тоттенхэм Хотспур
|36
|17
|6
|13
|65-59
|57
|52.8
|7
|Астон Вилла
|36
|17
|6
|13
|48-44
|57
|52.8
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|33
|16
|7
|10
|63-45
|55
|55.6
|9
|Фулхэм
|36
|15
|6
|15
|52-49
|51
|47.2
|10
|Брентфорд
|35
|12
|14
|9
|52-45
|50
|47.6
|11
|Челси
|35
|11
|10
|14
|36-41
|43
|41.0
|12
|Кристал Пэлас
|36
|11
|10
|15
|37-46
|43
|39.8
|13
|Вулверхэмптон
|36
|11
|7
|18
|30-52
|40
|37.0
|14
|Борнмут
|36
|11
|6
|19
|37-69
|39
|36.1
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|10
|7
|18
|38-50
|37
|35.2
|16
|Ноттингем Форест
|36
|8
|10
|18
|36-67
|34
|31.5
|17
|Эвертон
|35
|7
|11
|17
|32-53
|32
|30.5
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|36
|7
|10
|19
|46-71
|31
|28.7
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|35
|8
|6
|21
|49-64
|30
|28.6
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|36
|6
|6
|24
|31-66
|24
|22.2