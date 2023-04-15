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Торпедо М - Оренбург 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
27 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия);
Торпедо М
Оренбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Оренбург, которое состоится 27 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Лужники (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
ИспанияЖозеп Клотет
ЧехияМарцел Личка
История личных встреч
21.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Оренбург4 : 3Торпедо М
14.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Оренбург1 : 0Торпедо М
02.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Оренбург1 : 0Торпедо М
19.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Торпедо М2 : 1Оренбург
10.03.2021 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур Оренбург3 : 0Торпедо М
13.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Торпедо М1 : 2Оренбург
03.11.2013 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Оренбург0 : 2Торпедо М
23.07.2013 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Торпедо М0 : 2Оренбург
29.08.2011 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур Торпедо М1 : 1Оренбург
25.04.2011 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Оренбург1 : 1Торпедо М
20.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Торпедо М0 : 3
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 3 : 0Торпедо М
06.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Торпедо М1 : 5
30.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 3 : 1Торпедо М
22.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 4 : 2Торпедо М
20.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Оренбург2 : 2
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 2 : 1Оренбург
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 2 : 1Оренбург
30.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Оренбург1 : 0
22.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 3Оренбург
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Колонка Григория Телингатера — о лучшей новости в РПЛ.«Химки» и «Торпедо» вылетели из РПЛ: Классно, что вылетают «Химки» и «Торпедо». Маленькая победа футбола над бардаком 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Торпедо» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит28 20 6 2 72-19 66 78.6
2 ЦСКА28 16 6 6 52-26 54 64.3
3 Спартак М28 15 8 5 60-37 53 63.1
4 Ростов28 14 8 6 44-38 50 59.5
5 Ахмат28 15 4 9 47-34 49 58.3
6 Краснодар28 13 7 8 60-44 46 54.8
7 Динамо М28 13 6 9 47-38 45 53.6
8 Оренбург28 12 4 12 52-54 40 47.6
9 Локомотив М28 11 6 11 47-43 39 46.4
10 Сочи28 11 4 13 36-52 37 44.0
11 Урал28 8 6 14 29-45 30 35.7
12 Крылья Советов28 7 8 13 30-43 29 34.5
13 Факел28 5 12 11 34-46 27 32.1
14 Пари Нижний Новгород28 7 5 16 31-50 26 31.0
15
Зона вылета
Химки28 4 6 18 25-62 18 21.4
16
Зона вылета
Торпедо М28 3 4 21 20-55 13 15.5

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