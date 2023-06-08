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Алавес - Эйбар 08 Июня прямая трансляция

08 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Сегунда, Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
Алавес
Эйбар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Эйбар, которое состоится 08 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Сегунда, Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Эйбар
Эйбар
Главные тренеры
Испания Луис Гарсия Пласа
Испания Гаиска Гаритано
История личных встреч
03.06.2023 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Эйбар1 : 1Алавес
04.02.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 26-й тур Алавес2 : 0Эйбар
20.11.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 16-й тур Эйбар0 : 0Алавес
01.05.2021 Испания - Примера 34-й тур Эйбар3 : 0Алавес
24.12.2020 Испания - Примера 15-й тур Алавес2 : 1Эйбар
07.02.2020 Испания - Примера 23-й тур Алавес2 : 1Эйбар
24.11.2019 Испания - Примера 14-й тур Эйбар0 : 2Алавес
09.03.2019 Испания - Примера 27-й тур Алавес1 : 1Эйбар
04.11.2018 Испания - Примера 11-й тур Эйбар2 : 1Алавес
15.04.2018 Испания - Примера 32-й тур Эйбар0 : 1Алавес
03.06.2023 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Эйбар1 : 1Алавес
27.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур 0 : 0Алавес
20.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 41-й тур Алавес2 : 1
14.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур 1 : 1Алавес
05.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 39-й тур Алавес1 : 1
03.06.2023 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Эйбар1 : 1Алавес
27.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур 0 : 1Эйбар
20.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 41-й тур Эйбар2 : 2
14.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур 1 : 0Эйбар
08.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 39-й тур Эйбар0 : 1

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