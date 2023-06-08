Алавес - Эйбар 08 Июня прямая трансляция
08 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Сегунда, Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Эйбар, которое состоится 08 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Сегунда, Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Эйбар
Эйбар
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Гаиска Гаритано
История личных встреч
|03.06.2023
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|04.02.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 26-й тур
|2 : 0
|20.11.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 16-й тур
|0 : 0
|01.05.2021
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 0
|24.12.2020
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 1
|07.02.2020
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 1
|24.11.2019
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 2
|09.03.2019
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 1
|04.11.2018
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|15.04.2018
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 1
|03.06.2023
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|27.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|0 : 0
|20.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|2 : 1
|14.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|1 : 1
|05.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|1 : 1
|03.06.2023
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|27.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|2 : 2
|14.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|1 : 0
|08.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|0 : 1