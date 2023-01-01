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Барселона - Кадис 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
20 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 2-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания)
Барселона
Кадис

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Кадис, которое состоится 20 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Кадис
Кадис
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
20 Испания зщ Серхи Роберто
23 Франция зщ Жюль Кунде
15 Дания зщ Андреас Кристенсен
28 Испания зщ Алекс Бальде
6 Испания пз Гави
21 Нидерланды пз Френки де Йонг
8 Испания пз Педри
22 Германия пз Илкай Гюндоган
9 Польша нп Роберт Левандовски
16 Марокко нп Эз Абде
1 Аргентина вр Херемьяс Ледесма
20 Испания зщ Исаак Карселен
23 Испания зщ Луис Эрнандес
3 Испания зщ Фали Хименес
15 Испания зщ Хавьер Эрнандес
4 Испания пз Рубен Алькарас
24 Испания пз Феде
11 Испания нп Иван Алехо
18 Венесуэла нп Дарвин Мачис
16 Испания нп Кристофер Рамос
21 Испания нп Рохер Марти
Главные тренеры
Испания Хавьер Эрнандес
Испания Серхио Гонсалес
История личных встреч
19.02.2023 Испания - Примера 22-й тур Барселона2 : 0Кадис
10.09.2022 Испания - Примера 5-й тур Кадис0 : 4Барселона
18.04.2022 Испания - Примера 32-й тур Барселона0 : 1Кадис
23.09.2021 Испания - Примера 6-й тур Кадис0 : 0Барселона
21.02.2021 Испания - Примера 24-й тур Барселона1 : 1Кадис
05.12.2020 Испания - Примера 12-й тур Кадис2 : 1Барселона
13.08.2023 Испания - Примера 1-й тур 0 : 0Барселона
08.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Барселона4 : 2
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Барселона
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Барселона3 : 0
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 5 : 3Барселона
14.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Кадис1 : 0
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 1 : 1Кадис
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Кадис1 : 0
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 2 : 0Кадис
19.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Кадис2 : 0
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Каталонцы не только поднимают в основу лучшие продукты академии, но и возвращают давно потерянные таланты.«Ла Масию» знают во всём мире «Барселону» от краха спасают воспитанники. Кем Хави выводит клуб из кризиса? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Примеры: «Барселона» — «Кадис». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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