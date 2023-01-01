Барселона - Кадис 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
20 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 2-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Кадис, которое состоится 20 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Кадис
Кадис
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|20
|зщ
|Серхи Роберто
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|28
|зщ
|Алекс Бальде
|6
|пз
|Гави
|21
|пз
|Френки де Йонг
|8
|пз
|Педри
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|16
|нп
|Эз Абде
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|20
|зщ
|Исаак Карселен
|23
|зщ
|Луис Эрнандес
|3
|зщ
|Фали Хименес
|15
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|24
|пз
|Феде
|11
|нп
|Иван Алехо
|18
|нп
|Дарвин Мачис
|16
|нп
|Кристофер Рамос
|21
|нп
|Рохер Марти
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|19.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 0
|10.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 4
|18.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 1
|23.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 0
|21.02.2021
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 1
|05.12.2020
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|08.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 3
|14.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|19.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 0
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Каталонцы не только поднимают в основу лучшие продукты академии, но и возвращают давно потерянные таланты.«Ла Масию» знают во всём мире «Барселону» от краха спасают воспитанники. Кем Хави выводит клуб из кризиса? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Примеры: «Барселона» — «Кадис». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.