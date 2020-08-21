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Алавес - Севилья 21 Августа прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
21 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 2-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания)
Алавес
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Севилья, которое состоится 21 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Севилья
Севилья
1 Испания вр Антонио Сивера
2 Испания зщ Андони Горосабель
5 Марокко зщ Абделькадир Абкар
4 Сербия зщ Александар Седлар
3 Испания зщ Рубен Дуарте
16 Испания пз Rafa Marin
6 Испания пз Андер Гевара
8 Испания пз Антонио Бланко
18 Испания пз Хон Альдалур
11 Испания нп Луис Риоха
15 Испания нп Кике
1 Сербия вр Марко Дмитрович
16 Испания зщ Хесус Навас
4 Аргентина зщ Гонсало Монтьель
19 Аргентина зщ Маркос Акунья
6 Сербия пз Неманья Гудель
20 Бразилия пз Фернандо
10 Хорватия пз Иван Ракитич
5 Аргентина нп Лукас Окампос
7 Испания нп Сусо
17 Аргентина нп Эрик Ламела
15 Марокко нп Юссеф Эн-Несири
Главные тренеры
Испания Луис Гарсия Пласа
Испания Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
17.01.2023 Кубок Испании 1/8 финала Алавес0 : 1Севилья
04.03.2022 Испания - Примера 27-й тур Алавес0 : 0Севилья
20.11.2021 Испания - Примера 14-й тур Севилья2 : 2Алавес
23.05.2021 Испания - Примера 38-й тур Севилья1 : 0Алавес
19.01.2021 Испания - Примера 19-й тур Алавес1 : 2Севилья
02.02.2020 Испания - Примера 22-й тур Севилья1 : 1Алавес
15.09.2019 Испания - Примера 4-й тур Алавес0 : 1Севилья
04.04.2019 Испания - Примера 30-й тур Севилья2 : 0Алавес
02.12.2018 Испания - Примера 14-й тур Алавес1 : 1Севилья
19.05.2018 Испания - Примера 38-й тур Севилья1 : 0Алавес
14.08.2023 Испания - Примера 1-й тур 1 : 0Алавес
17.06.2023 Испания - Сегунда Плей-офф. Финал. 2-й матч 0 : 1 ДВАлавес
11.06.2023 Испания - Сегунда Плей-офф. Финал. 1-й матч Алавес0 : 0
08.06.2023 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Алавес2 : 0
03.06.2023 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч 1 : 1Алавес
16.08.2023 Суперкубок УЕФА - 2023 Финал 1 : 1 5 : 4Севилья
11.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Севилья1 : 2
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Севилья1 : 1
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Севилья
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Севилья2 : 0

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