Алавес - Севилья 21 Августа прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
21 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 2-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Севилья, которое состоится 21 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Севилья
Севилья
|1
|вр
|Антонио Сивера
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|4
|зщ
|Александар Седлар
|3
|зщ
|Рубен Дуарте
|16
|пз
|Rafa Marin
|6
|пз
|Андер Гевара
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|11
|нп
|Луис Риоха
|15
|нп
|Кике
|1
|вр
|Марко Дмитрович
|16
|зщ
|Хесус Навас
|4
|зщ
|Гонсало Монтьель
|19
|зщ
|Маркос Акунья
|6
|пз
|Неманья Гудель
|20
|пз
|Фернандо
|10
|пз
|Иван Ракитич
|5
|нп
|Лукас Окампос
|7
|нп
|Сусо
|17
|нп
|Эрик Ламела
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
|17.01.2023
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 1
|04.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|20.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 2
|23.05.2021
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 0
|19.01.2021
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 2
|02.02.2020
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 1
|15.09.2019
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 1
|04.04.2019
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
|02.12.2018
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|19.05.2018
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 0
|14.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
|17.06.2023
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. Финал. 2-й матч
|0 : 1 ДВ
|11.06.2023
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. Финал. 1-й матч
|0 : 0
|08.06.2023
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|03.06.2023
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|16.08.2023
|Суперкубок УЕФА - 2023
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|11.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|14.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0