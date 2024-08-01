Ян - Гройтер Фюрт 30 Августа прямая трансляция
Стадион: Янштадион (Регенсбург, Германия), вместимость: 15224
30 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Гройтер Фюрт, которое состоится 30 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Янштадион (Регенсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ян
Регенсбург
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
|Александер Цорнигер
История личных встреч
|14.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|07.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|17.03.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|22.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|31.01.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|0 : 2
|18.08.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|18.03.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|0 : 2
|06.10.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|13.04.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|1 : 2
|04.11.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|24.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 0
|09.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|28.05.2024
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 2-й матч
|1 : 2
|24.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 2
|09.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|04.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 1
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|3
|7
| 2
Повышение
|Фортуна
|3
|7
| 3
Плей-офф за повышение
|Ганновер-96
|3
|7
|4
|Карлсруэ
|3
|7
|5
|Кайзерслаутерн
|3
|7
|6
|Гройтер Фюрт
|3
|5
|7
|Магдебург
|3
|5
|8
|Кёльн
|3
|4
|9
|Шальке-04
|3
|4
|10
|Нюрнберг
|3
|4
|11
|Герта
|3
|4
|12
|Гамбург
|3
|4
|13
|Ян
|3
|3
|14
|Эльверсберг
|3
|2
|15
|Пройссен Мюнстер
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Дармштадт 98
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|3
|0