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Ян - Гройтер Фюрт 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Янштадион (Регенсбург, Германия), вместимость: 15224
30 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур
Ян
Гройтер Фюрт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Гройтер Фюрт, которое состоится 30 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Янштадион (Регенсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ян
Регенсбург
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
Германия Александер Цорнигер
История личных встреч
14.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Гройтер Фюрт2 : 1Ян
07.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Ян2 : 2Гройтер Фюрт
17.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Ян1 : 2Гройтер Фюрт
22.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Гройтер Фюрт3 : 1Ян
31.01.2020 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Ян0 : 2Гройтер Фюрт
18.08.2019 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Гройтер Фюрт1 : 0Ян
18.03.2019 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Ян0 : 2Гройтер Фюрт
06.10.2018 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Гройтер Фюрт1 : 1Ян
13.04.2018 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Гройтер Фюрт1 : 2Ян
04.11.2017 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Ян3 : 2Гройтер Фюрт
24.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 2 : 0Ян
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала Ян1 : 0
09.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Ян1 : 0
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 2 : 0Ян
28.05.2024 Германия - Переходные матчи (2-3) Переходные матчи (2-3). 2-й матч 1 : 2Ян
24.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Гройтер Фюрт1 : 1
17.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 0 : 2Гройтер Фюрт
09.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 2 : 2Гройтер Фюрт
04.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Гройтер Фюрт3 : 1
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Гройтер Фюрт2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 0737
2
Повышение
Фортуна37
3
Плей-офф за повышение
Ганновер-9637
4 Карлсруэ37
5 Кайзерслаутерн37
6 Гройтер Фюрт35
7 Магдебург35
8 Кёльн34
9 Шальке-0434
10 Нюрнберг34
11 Герта34
12 Гамбург34
13 Ян33
14 Эльверсберг32
15 Пройссен Мюнстер31
16
Стыковая зона
Дармштадт 9831
17
Зона вылета
Ульм 184630
18
Зона вылета
Айнтрахт Б30

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