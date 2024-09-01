Реал Сосьедад - Реал Мадрид 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
14 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Реал Мадрид, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Реал Мадрид
Мадрид
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|21
|зщ
|Найеф Агер
|12
|зщ
|Хавьер Лопес
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
|22
|пз
|Беньят Туррьентес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|9
|нп
|Орри Оускарссон
|11
|нп
|Шеральдо Бекер
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|10
|пз
|Лука Модрич
|15
|пз
|Арда Гюлер
|11
|нп
|Родриго
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|26.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|02.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 0
|29.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 0
|05.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|4 : 1
|04.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 2
|01.03.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|20.09.2020
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|21.06.2020
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 2
|06.02.2020
|Кубок Испании
|1/4 финала
|3 : 4
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 0
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 1
|18.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 2
|09.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|29.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 0
|18.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|14.08.2024
|Суперкубок УЕФА — 2024
|Финал
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|4
|8
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|4
|8
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Жирона
|4
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Алавес
|4
|7
|7
|Осасуна
|4
|7
|8
|Сельта
|4
|6
|9
|Мальорка
|4
|5
|10
|Леганес
|4
|5
|11
|Вальядолид
|4
|4
|12
|Райо Вальекано
|4
|4
|13
|Реал Сосьедад
|4
|4
|14
|Эспаньол
|4
|4
|15
|Атлетик Б
|4
|4
|16
|Хетафе
|3
|3
|17
|Лас-Пальмас
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Севилья
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Бетис
|3
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|4
|1