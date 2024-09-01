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Реал Сосьедад - Реал Мадрид 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
14 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Реал Сосьедад
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Реал Мадрид, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Реал Мадрид
Мадрид
1ИспанияврАлекс Ремиро
5ИспаниязщИгор Субельдия
21МароккозщНайеф Агер
12ИспаниязщХавьер Лопес
17ИспаниязщСерхио Гомес
6ИспаниязщАриц Элустондо
22ИспанияпзБеньят Туррьентес
4ИспанияпзМартин Субименди
14ЯпониянпТакефуса Кубо
9ИсландиянпОрри Оускарссон
11НидерландынпШеральдо Бекер
1БельгияврТибо Куртуа
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
23ФранциязщФерлан Менди
3БразилиязщЭдер Милитао
8УругвайпзФедерико Вальверде
10ХорватияпзЛука Модрич
15ТурцияпзАрда Гюлер
11Бразилиянп Родриго
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
9ФранциянпКилиан Мбаппе
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
26.04.2024Испания - Примера33-й турРеал Сосьедад0 : 1Реал Мадрид
17.09.2023Испания - Примера5-й турРеал Мадрид2 : 1Реал Сосьедад
02.05.2023Испания - Примера33-й турРеал Сосьедад2 : 0Реал Мадрид
29.01.2023Испания - Примера19-й турРеал Мадрид0 : 0Реал Сосьедад
05.03.2022Испания - Примера27-й турРеал Мадрид4 : 1Реал Сосьедад
04.12.2021Испания - Примера16-й турРеал Сосьедад0 : 2Реал Мадрид
01.03.2021Испания - Примера25-й турРеал Мадрид1 : 1Реал Сосьедад
20.09.2020Испания - Примера2-й турРеал Сосьедад0 : 0Реал Мадрид
21.06.2020Испания - Примера30-й турРеал Сосьедад1 : 2Реал Мадрид
06.02.2020Кубок Испании1/4 финалаРеал Мадрид3 : 4Реал Сосьедад
01.09.2024Испания — Примера4-й тур0 : 0Реал Сосьедад
28.08.2024Испания — Примера3-й турРеал Сосьедад1 : 2
24.08.2024Испания — Примера2-й тур0 : 1Реал Сосьедад
18.08.2024Испания — Примера1-й турРеал Сосьедад1 : 2
09.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Реал Сосьедад
01.09.2024Испания — Примера4-й турРеал Мадрид2 : 0
29.08.2024Испания — Примера3-й тур1 : 1Реал Мадрид
25.08.2024Испания — Примера2-й турРеал Мадрид3 : 0
18.08.2024Испания — Примера1-й тур1 : 1Реал Мадрид
14.08.2024Суперкубок УЕФА — 2024ФиналРеал Мадрид2 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона412
2
Лига чемпионов
Атлетико М48
3
Лига чемпионов
Вильярреал48
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид48
5
Лига Европы
Жирона47
6
Квалификация Лиги конференций
Алавес47
7 Осасуна47
8 Сельта46
9 Мальорка45
10 Леганес45
11 Вальядолид44
12 Райо Вальекано44
13 Реал Сосьедад44
14 Эспаньол44
15 Атлетик Б44
16 Хетафе33
17 Лас-Пальмас42
18
Зона вылета
Севилья42
19
Зона вылета
Бетис32
20
Зона вылета
Валенсия41

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