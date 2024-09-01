Борнмут - Челси 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
14 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Челси, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Челси
Лондон
|42
|вр
|Марк Траверс
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|2
|зщ
|Деан Хёйсен
|3
|зщ
|Милош Керкез
|4
|пз
|Льюис Кук
|10
|пз
|Райан Кристи
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|9
|нп
|Эванилсон
|1
|вр
|Роберт Санчес
|2
|зщ
|Аксель Дисаси
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|6
|зщ
|Леви Колвилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|11
|нп
|Нони Мадуэке
|7
|нп
|Педру Нету
|15
|нп
|Николас Джексон
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Энцо Мареска
История личных встреч
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 3
|27.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|27.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|29.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|14.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|30.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 0
|19.12.2018
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 0
|01.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 0
|25.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|25.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1 5 : 4
|01.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 1
|25.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 6
|22.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 0
|18.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|7
|6
|Брентфорд
|3
|6
|7
|Астон Вилла
|3
|6
|8
|Борнмут
|3
|5
|9
|Ноттингем Форест
|3
|5
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|4
|11
|Челси
|3
|4
|12
|Фулхэм
|3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|3
|14
|Манчестер Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|1
|16
|Кристал Пэлас
|3
|1
|17
|Ипсвич Таун
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|3
|0