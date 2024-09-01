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Борнмут - Челси 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
14 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Борнмут
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Челси, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Челси
Лондон
42ИрландияврМарк Траверс
15АнглиязщАдам Смит
27УкраиназщИлья Забарный
2НидерландызщДеан Хёйсен
3ВенгриязщМилош Керкез
4АнглияпзЛьюис Кук
10ШотландияпзРайан Кристи
16АнглияпзМаркус Таверньер
24ГананпАнтуан Семеньо
19НидерландынпДжастин Клюйверт
9Бразилиянп Эванилсон
1ИспанияврРоберт Санчес
2ФранциязщАксель Дисаси
29ФранциязщУэсли Фофана
6АнглиязщЛеви Колвилл
3ИспаниязщМарк Кукурелья
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
8АргентинапзЭнцо Фернандес
20АнглияпзКоул Палмер
11АнглиянпНони Мадуэке
7ПортугалиянпПедру Нету
15СенегалнпНиколас Джексон
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
ИталияЭнцо Мареска
История личных встреч
19.05.2024Англия - Премьер-лига38-й турЧелси2 : 1Борнмут
17.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турБорнмут0 : 0Челси
06.05.2023Англия - Премьер-лига35-й турБорнмут1 : 3Челси
27.12.2022Англия - Премьер-лига17-й турЧелси2 : 0Борнмут
27.07.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиБорнмут1 : 2Челси
29.02.2020Англия - Премьер-лига28-й турБорнмут2 : 2Челси
14.12.2019Англия - Премьер-лига17-й турЧелси0 : 1Борнмут
30.01.2019Англия - Премьер-лига24-й турБорнмут4 : 0Челси
19.12.2018Англия - Кубок лиги1/4 финалаЧелси1 : 0Борнмут
01.09.2018Англия - Премьер-лига4-й турЧелси2 : 0Борнмут
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й тур2 : 3Борнмут
28.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд1 : 0Борнмут
25.08.2024Англия — Премьер-лига2-й турБорнмут1 : 1
17.08.2024Англия — Премьер-лига1-й тур1 : 1Борнмут
25.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1 5 : 4Борнмут
01.09.2024Англия — Премьер-лига3-й турЧелси1 : 1
29.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч2 : 1Челси
25.08.2024Англия — Премьер-лига2-й тур2 : 6Челси
22.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчЧелси2 : 0
18.08.2024Англия — Премьер-лига1-й турЧелси0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити39
2
Лига чемпионов
Ливерпуль39
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион37
4
Лига чемпионов
Арсенал37
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед37
6 Брентфорд36
7 Астон Вилла36
8 Борнмут35
9 Ноттингем Форест35
10 Тоттенхэм Хотспур34
11 Челси34
12 Фулхэм34
13 Вест Хэм Юнайтед33
14 Манчестер Юнайтед33
15 Лестер Сити31
16 Кристал Пэлас31
17 Ипсвич Таун31
18
Зона вылета
Вулверхэмптон31
19
Зона вылета
Саутгемптон30
20
Зона вылета
Эвертон30

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