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Суонси Сити - Норвич Сити 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
14 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 5-й тур
Суонси Сити
Норвич Сити

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Норвич Сити, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Норвич Сити
Норидж
История личных встреч
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Норвич Сити2 : 2Суонси Сити
04.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Суонси Сити2 : 1Норвич Сити
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Норвич Сити0 : 3Суонси Сити
10.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Суонси Сити0 : 1Норвич Сити
05.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Суонси Сити2 : 0Норвич Сити
07.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Норвич Сити1 : 0Суонси Сити
08.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Норвич Сити1 : 0Суонси Сити
24.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Суонси Сити1 : 4Норвич Сити
05.03.2016 Англия - Премьер-лига 29-й тур Суонси Сити1 : 0Норвич Сити
07.11.2015 Англия - Премьер-лига 12-й тур Норвич Сити1 : 0Суонси Сити
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур 1 : 0Суонси Сити
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Суонси Сити0 : 1
25.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Суонси Сити1 : 1
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Суонси Сити3 : 0
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Суонси Сити3 : 1
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур 0 : 1Норвич Сити
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 4 : 0Норвич Сити
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Норвич Сити1 : 1
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Норвич Сити2 : 2
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Норвич Сити4 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд412
2
Повышение
Вест Бромвич Альбион410
3
Плей-офф
Уотфорд49
4
Плей-офф
Лидс Юнайтед48
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс48
6
Плей-офф
Бёрнли47
7 Мидлсбро47
8 Шеффилд Юнайтед46
9 Оксфорд Юнайтед46
10 Дерби Каунти46
11 Сток Сити46
12 Куинз Парк Рейнджерс45
13 Норвич Сити45
14 Бристоль Сити45
15 Миллуолл44
16 Суонси Сити44
17 Ковентри Сити44
18 Портсмут43
19 Халл Сити43
20 Шеффилд Уэнсдей43
21 Престон Норт Энд43
22
Зона вылета
Плимут Аргайл42
23
Зона вылета
Лутон Таун41
24
Зона вылета
Кардифф Сити41

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