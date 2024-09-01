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Милан - Венеция 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
14 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Давиде Ди Марко (Италия);
Милан
Венеция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Венеция, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Венеция
Венеция
16 Франция вр Мик Меньян
22 Бразилия зщ Эмерсон Роял
23 Англия зщ Фикайо Томори
46 Италия зщ Маттео Габбиа
19 Франция зщ Тео Эрнандес
29 Франция пз Юссуф Фофана
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
8 Англия пз Рубен Лофтус-Чик
17 Швейцария нп Ноа Окафор
10 Португалия нп Рафаэл Леау
90 Англия нп Тэмми Абрахам
1 Финляндия вр Ессе Йоронен
4 Нидерланды зщ Джей Идзес
30 Австрия зщ Михаэль Свобода
33 Хорватия зщ Марин Шверко
27 Италия зщ Антонио Кандела
7 Италия зщ Франческо Дзампано
32 Гана пз Жозеф Альфред Дункан
14 Италия пз Ханс Николусси Кавилья
11 Италия пз Гаэтано Ористанио
6 США пз Джанлука Бузио
20 Финляндия нп Йоэль Похьянпало
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Италия Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
09.01.2022 Италия - Серия А 21-й тур Венеция0 : 3Милан
22.09.2021 Италия - Серия А 5-й тур Милан2 : 0Венеция
31.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур 2 : 2Милан
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 2 : 1Милан
17.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Милан2 : 2
13.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Милан3 : 1
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2 3 : 4Милан
30.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур Венеция0 : 1
25.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 0 : 0Венеция
18.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур 3 : 1Венеция
11.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала 3 : 1Венеция
02.06.2024 Италия - Серия B Финал. 2-й матч Венеция1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М37
2
Лига чемпионов
Ювентус37
3
Лига чемпионов
Торино37
4
Лига чемпионов
Удинезе37
5
Лига Европы
Верона36
6
Квалификация Лиги конференций
Наполи36
7 Эмполи35
8 Лацио34
9 Парма34
10 Дженоа34
11 Аталанта33
12 Фиорентина33
13 Лечче33
14 Кальяри32
15 Рома32
16 Милан32
17 Монца32
18
Зона вылета
Болонья32
19
Зона вылета
Венеция31
20
Зона вылета
Комо31

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