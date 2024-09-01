Милан - Венеция 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
14 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Давиде Ди Марко (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Венеция, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Венеция
Венеция
|16
|вр
|Мик Меньян
|22
|зщ
|Эмерсон Роял
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|17
|нп
|Ноа Окафор
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|90
|нп
|Тэмми Абрахам
|1
|вр
|Ессе Йоронен
|4
|зщ
|Джей Идзес
|30
|зщ
|Михаэль Свобода
|33
|зщ
|Марин Шверко
|27
|зщ
|Антонио Кандела
|7
|зщ
|Франческо Дзампано
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|20
|нп
|Йоэль Похьянпало
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|09.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 3
|22.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 2
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|13.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 1
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 3 : 4
|30.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 0
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 1
|11.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|3 : 1
|02.06.2024
|Италия - Серия B
|Финал. 2-й матч
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Торино
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Удинезе
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Верона
|3
|6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Наполи
|3
|6
|7
|Эмполи
|3
|5
|8
|Лацио
|3
|4
|9
|Парма
|3
|4
|10
|Дженоа
|3
|4
|11
|Аталанта
|3
|3
|12
|Фиорентина
|3
|3
|13
|Лечче
|3
|3
|14
|Кальяри
|3
|2
|15
|Рома
|3
|2
|16
|Милан
|3
|2
|17
|Монца
|3
|2
| 18
Зона вылета
|Болонья
|3
|2
| 19
Зона вылета
|Венеция
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Комо
|3
|1