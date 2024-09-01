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Краснодар - Ростов 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
14 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Краснодар
Ростов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Ростов, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Краснодар0 : 0Ростов
06.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Краснодар3 : 2Ростов
08.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Ростов2 : 1Краснодар
07.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Краснодар3 : 2Ростов
21.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Краснодар3 : 0Ростов
06.04.2023 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов) Краснодар1 : 1 5 : 3Ростов
11.02.2023 Winline Зимний Кубок РПЛ 3-й тур Ростов0 : 4Краснодар
09.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Ростов3 : 2Краснодар
10.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Ростов1 : 2Краснодар
28.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Краснодар2 : 0Ростов
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Краснодар2 : 3
07.09.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Краснодар4 : 2
01.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 0 : 3Краснодар
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 1 : 1Краснодар
28.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур 0 : 1Краснодар
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 0 : 3Ростов
01.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Ростов4 : 1
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Ростов1 : 0
28.08.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур 0 : 1Ростов
25.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 3 : 2Ростов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Краснодар» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит717
2 Краснодар715
3 Локомотив М715
4 Спартак М714
5 ЦСКА713
6 Динамо М713
7 Ростов711
8 Рубин710
9 Динамо Мх78
10 Крылья Советов76
11 Пари Нижний Новгород76
12 Оренбург76
13
Стыковая зона
Химки76
14
Стыковая зона
Акрон75
15
Зона вылета
Ахмат75
16
Зона вылета
Факел74

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