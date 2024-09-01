Краснодар - Ростов 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
14 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Ростов, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 2
|08.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|21.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|06.04.2023
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 1 5 : 3
|11.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|3-й тур
|0 : 4
|09.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 2
|10.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|28.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 3
|07.09.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 2
|01.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 3
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 3
|01.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 1
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 0
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 3-й тур
|0 : 1
|25.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Краснодар» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|7
|17
|2
|Краснодар
|7
|15
|3
|Локомотив М
|7
|15
|4
|Спартак М
|7
|14
|5
|ЦСКА
|7
|13
|6
|Динамо М
|7
|13
|7
|Ростов
|7
|11
|8
|Рубин
|7
|10
|9
|Динамо Мх
|7
|8
|10
|Крылья Советов
|7
|6
|11
|Пари Нижний Новгород
|7
|6
|12
|Оренбург
|7
|6
| 13
Стыковая зона
|Химки
|7
|6
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|7
|5
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|7
|5
| 16
Зона вылета
|Факел
|7
|4