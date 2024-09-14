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Комо - Болонья 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
14 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Комо
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Болонья, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Болонья
Болонья
1 Италия вр Эмиль Аудеро
13 Италия зщ Альберто Доссена
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
18 Испания зщ Альберто Морено
23 Аргентина пз Максимо Перроне
20 Испания пз Серхи Роберто
6 Италия пз Алессио Айовин
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
7 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
10 Италия нп Патрик Кутроне
11 Италия нп Андреа Белотти
1 Польша вр Лукаш Скорупски
3 Австрия зщ Стефан Пош
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
15 Италия зщ Николо Казале
33 Испания зщ Хуан Миранда
20 Швейцария пз Михел Эбишер
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
18 Италия пз Томмазо Побега
7 Италия нп Риккардо Орсолини
9 Аргентина нп Сантьяго Кастро
14 Англия нп Сэмюэл Айлинг
Главные тренеры
Испания Сеск Фабрегас
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
01.09.2024 Италия — Серия А 3-й тур 1 : 0Комо
26.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 1 : 1Комо
19.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур 3 : 0Комо
11.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала 1 : 1 4 : 3Комо
29.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 0Комо
31.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур Болонья1 : 1
25.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 3 : 0Болонья
18.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Болонья1 : 1
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Болонья
24.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур 2 : 0Болонья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М37
2
Лига чемпионов
Ювентус37
3
Лига чемпионов
Торино37
4
Лига чемпионов
Удинезе37
5
Лига Европы
Верона36
6
Квалификация Лиги конференций
Наполи36
7 Эмполи35
8 Лацио34
9 Парма34
10 Дженоа34
11 Аталанта33
12 Фиорентина33
13 Лечче33
14 Кальяри32
15 Рома32
16 Милан32
17 Монца32
18
Зона вылета
Болонья32
19
Зона вылета
Венеция31
20
Зона вылета
Комо31

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