Комо - Болонья 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
14 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Болонья, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Комо
Комо
Болонья
Болонья
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|18
|зщ
|Альберто Морено
|23
|пз
|Максимо Перроне
|20
|пз
|Серхи Роберто
|6
|пз
|Алессио Айовин
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
|10
|нп
|Патрик Кутроне
|11
|нп
|Андреа Белотти
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|15
|зщ
|Николо Казале
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|20
|пз
|Михел Эбишер
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|18
|пз
|Томмазо Побега
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|14
|нп
|Сэмюэл Айлинг
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|26.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|19.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|11.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 3
|29.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|3 : 0
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|24.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Торино
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Удинезе
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Верона
|3
|6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Наполи
|3
|6
|7
|Эмполи
|3
|5
|8
|Лацио
|3
|4
|9
|Парма
|3
|4
|10
|Дженоа
|3
|4
|11
|Аталанта
|3
|3
|12
|Фиорентина
|3
|3
|13
|Лечче
|3
|3
|14
|Кальяри
|3
|2
|15
|Рома
|3
|2
|16
|Милан
|3
|2
|17
|Монца
|3
|2
| 18
Зона вылета
|Болонья
|3
|2
| 19
Зона вылета
|Венеция
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Комо
|3
|1