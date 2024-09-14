ЦСКА - Зенит 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
14 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Зенит, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Марко Николич
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|05.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 0
|15.05.2024
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ)
|0 : 0 5 : 4
|11.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|02.05.2024
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ)
|1 : 1
|05.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 2
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|15.07.2023
|OLIMPBET Суперкубок России 2023
|Финал
|0 : 0 5 : 4
|19.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|13.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|29.06.2022
|Кубок PARI Премьер
|0 : 3
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 3
|31.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|0 : 2
|24.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
|08.09.2024
|Winline Супер Серия
|Финал
|3 : 4
|31.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 3
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 0
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1 5 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча восьмого тура РПЛ: ЦСКА — «Зенит». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|7
|17
|2
|Краснодар
|7
|15
|3
|Локомотив М
|7
|15
|4
|Спартак М
|7
|14
|5
|ЦСКА
|7
|13
|6
|Динамо М
|7
|13
|7
|Ростов
|7
|11
|8
|Рубин
|7
|10
|9
|Динамо Мх
|7
|8
|10
|Крылья Советов
|7
|6
|11
|Пари Нижний Новгород
|7
|6
|12
|Оренбург
|7
|6
| 13
Стыковая зона
|Химки
|7
|6
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|7
|5
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|7
|5
| 16
Зона вылета
|Факел
|7
|4