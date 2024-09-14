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ЦСКА - Зенит 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
14 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
ЦСКА
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Зенит, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сербия Марко Николич
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
05.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Зенит1 : 0ЦСКА
15.05.2024 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ) Зенит0 : 0 5 : 4ЦСКА
11.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Зенит0 : 1ЦСКА
02.05.2024 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ) ЦСКА1 : 1Зенит
05.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б ЦСКА0 : 2Зенит
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур ЦСКА1 : 1Зенит
15.07.2023 OLIMPBET Суперкубок России 2023 Финал Зенит0 : 0 5 : 4ЦСКА
19.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур ЦСКА1 : 0Зенит
13.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Зенит2 : 1ЦСКА
29.06.2022 Кубок PARI Премьер ЦСКА0 : 3Зенит
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 2 : 3ЦСКА
31.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 0 : 2ЦСКА
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов ЦСКА0 : 0
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур 0 : 2ЦСКА
24.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур ЦСКА4 : 0
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 1 : 1Зенит
08.09.2024 Winline Супер Серия Финал 3 : 4Зенит
31.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 0 : 3Зенит
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Зенит2 : 0
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур 1 : 1 5 : 4Зенит
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча восьмого тура РПЛ: ЦСКА — «Зенит». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит717
2 Краснодар715
3 Локомотив М715
4 Спартак М714
5 ЦСКА713
6 Динамо М713
7 Ростов711
8 Рубин710
9 Динамо Мх78
10 Крылья Советов76
11 Пари Нижний Новгород76
12 Оренбург76
13
Стыковая зона
Химки76
14
Стыковая зона
Акрон75
15
Зона вылета
Ахмат75
16
Зона вылета
Факел74

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