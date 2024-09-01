Ливерпуль - Ноттингем Форест 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
14 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Ноттингем Форест, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Ноттингем Форест
Ноттингем
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|11
|нп
|Мохамед Салах
|7
|нп
|Луис Диас
|20
|нп
|Диогу Жота
|26
|вр
|Матц Селс
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|34
|зщ
|Ола Айна
|16
|пз
|Николас Домингес
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|21
|нп
|Энтони Эланга
|14
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
Главные тренеры
|Арне Слот
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 2
|22.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|20.03.2022
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 1
|01.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|25.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 0
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 4
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|7
|6
|Брентфорд
|3
|6
|7
|Астон Вилла
|3
|6
|8
|Борнмут
|3
|5
|9
|Ноттингем Форест
|3
|5
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|4
|11
|Челси
|3
|4
|12
|Фулхэм
|3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|3
|14
|Манчестер Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|1
|16
|Кристал Пэлас
|3
|1
|17
|Ипсвич Таун
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|3
|0