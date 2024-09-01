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Ливерпуль - Ноттингем Форест 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
14 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ливерпуль
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Ноттингем Форест, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Ноттингем Форест
Ноттингем
1 Бразилия вр Алисон Бекер
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
11 Египет нп Мохамед Салах
7 Колумбия нп Луис Диас
20 Португалия нп Диогу Жота
26 Бельгия вр Матц Селс
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
34 Нигерия зщ Ола Айна
16 Аргентина пз Николас Домингес
8 Шотландия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Швеция нп Энтони Эланга
14 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ноттингем Форест0 : 1Ливерпуль
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ливерпуль3 : 0Ноттингем Форест
22.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Ливерпуль3 : 2Ноттингем Форест
22.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ноттингем Форест1 : 0Ливерпуль
20.03.2022 Кубок Англии 1/4 финала Ноттингем Форест0 : 1Ливерпуль
01.09.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур 0 : 3Ливерпуль
25.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Ливерпуль2 : 0
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур 0 : 2Ливерпуль
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ливерпуль0 : 0
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ливерпуль4 : 1
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Ноттингем Форест1 : 1
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Ноттингем Форест1 : 1 3 : 4
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур 0 : 1Ноттингем Форест
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Ноттингем Форест1 : 1
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 1 : 2Ноттингем Форест
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити39
2
Лига чемпионов
Ливерпуль39
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион37
4
Лига чемпионов
Арсенал37
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед37
6 Брентфорд36
7 Астон Вилла36
8 Борнмут35
9 Ноттингем Форест35
10 Тоттенхэм Хотспур34
11 Челси34
12 Фулхэм34
13 Вест Хэм Юнайтед33
14 Манчестер Юнайтед33
15 Лестер Сити31
16 Кристал Пэлас31
17 Ипсвич Таун31
18
Зона вылета
Вулверхэмптон31
19
Зона вылета
Саутгемптон30
20
Зона вылета
Эвертон30

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