01:46 ()
Онлайн трансляции
Суббота 14 сентября
Свернуть список

Телави - Гагра 14 Сентября прямая трансляция

14 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 24-й тур
Телави
Гагра

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Гагра, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телави
Телави
Гагра
Гагра
История личных встреч
19.05.2024 Грузия — Высшая лига 15-й тур Гагра2 : 0Телави
03.04.2024 Грузия — Высшая лига 6-й тур Телави1 : 0Гагра
08.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Гагра4 : 1Телави
06.06.2023 Грузия - Высшая лига 20-й тур Телави0 : 1Гагра
30.04.2023 Грузия - Высшая лига 11-й тур Гагра1 : 1Телави
04.03.2023 Грузия - Высшая лига 2-й тур Телави0 : 0Гагра
23.10.2022 Грузия - Высшая лига 31-й тур Телави1 : 0Гагра
21.08.2022 Грузия - Высшая лига 22-й тур Гагра1 : 1Телави
13.05.2022 Грузия - Высшая лига 13-й тур Телави1 : 0Гагра
15.03.2022 Грузия - Высшая лига 4-й тур Гагра2 : 2Телави
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур 0 : 0Телави
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Телави2 : 1
17.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур 1 : 1Телави
10.08.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур Телави0 : 1
04.08.2024 Грузия — Высшая лига 19-й тур 1 : 1Телави
01.09.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур Гагра1 : 3
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур 2 : 0Гагра
17.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур 2 : 1Гагра
10.08.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур Гагра1 : 1
03.08.2024 Грузия — Высшая лига 19-й тур 0 : 0Гагра
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2347
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2242
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2242
4 Динамо Бт2335
5 Самгурали2329
6 Колхети-19132328
7 Динамо Тб2326
8
Стыковая зона
Телави2323
9
Стыковая зона
Гагра2321
10
Зона вылета
Самтредиа2315

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close