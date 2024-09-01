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Эспаньол - Алавес 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
14 Сентября 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Эспаньол
Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Алавес, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Алавес
Витория
1ИспанияврЖоан Гарсия
14ИспаниязщБриан Оливан
4АлбаниязщМараш Кумбула
23МароккозщОмар Эль-Хилали
22ИспаниязщКарлос Ромеро
6УругвайзщЛеандро Кабрера
15ИспанияпзХосе Грахера
20ЧехияпзАлекс Крал
17ИспаниянпХофре Каррерас
7ИспаниянпХавьер Пуадо
9АргентинанпАлехо Велис
1ИспанияврАнтонио Сивера
14АргентиназщНауэль Тенаглия
5МароккозщАбделькадир Абкар
4СербиязщАлександар Седлар
3ИспаниязщМануэль Санчес
6ИспанияпзАндер Гевара
8ИспанияпзАнтонио Бланко
18ИспанияпзХон Альдалур
7ИспаниянпКарлос Висенте
10АргентинанпТомас Конечны
11ИспаниянпАнтонио Мартинес
Главные тренеры
ИспанияМаноло Гонсалес
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
История личных встреч
11.05.2022Испания - Примера36-й турАлавес2 : 1Эспаньол
22.09.2021Испания - Примера6-й турЭспаньол1 : 0Алавес
13.06.2020Испания - Примера28-й турЭспаньол2 : 0Алавес
25.08.2019Испания - Примера2-й турАлавес0 : 0Эспаньол
13.04.2019Испания - Примера32-й турЭспаньол2 : 1Алавес
02.09.2018Испания - Примера3-й турАлавес2 : 1Эспаньол
01.04.2018Испания - Примера30-й турЭспаньол0 : 0Алавес
04.11.2017Испания - Примера11-й турАлавес1 : 0Эспаньол
08.04.2017Испания - Примера31-й турЭспаньол1 : 0Алавес
20.11.2016Испания - Примера12-й турАлавес0 : 1Эспаньол
31.08.2024Испания — Примера4-й турЭспаньол2 : 1
28.08.2024Испания — Примера3-й тур0 : 0Эспаньол
24.08.2024Испания — Примера2-й турЭспаньол0 : 1
19.08.2024Испания — Примера1-й тур1 : 0Эспаньол
23.06.2024Испания - СегундаПлей-офф. Финал. 2-й матчЭспаньол2 : 0
01.09.2024Испания — Примера4-й турАлавес2 : 0
28.08.2024Испания — Примера3-й тур1 : 2Алавес
25.08.2024Испания — Примера2-й турАлавес0 : 0
16.08.2024Испания — Примера1-й тур2 : 1Алавес
26.05.2024Испания - Примера38-й тур1 : 1Алавес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона412
2
Лига чемпионов
Атлетико М48
3
Лига чемпионов
Вильярреал48
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид48
5
Лига Европы
Жирона47
6
Квалификация Лиги конференций
Алавес47
7 Осасуна47
8 Сельта46
9 Мальорка45
10 Леганес45
11 Вальядолид44
12 Райо Вальекано44
13 Реал Сосьедад44
14 Эспаньол44
15 Атлетик Б44
16 Хетафе33
17 Лас-Пальмас42
18
Зона вылета
Севилья42
19
Зона вылета
Бетис32
20
Зона вылета
Валенсия41

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