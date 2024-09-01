Эспаньол - Алавес 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
14 Сентября 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Алавес, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Алавес
Витория
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|14
|зщ
|Бриан Оливан
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|15
|пз
|Хосе Грахера
|20
|пз
|Алекс Крал
|17
|нп
|Хофре Каррерас
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|9
|нп
|Алехо Велис
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|4
|зщ
|Александар Седлар
|3
|зщ
|Мануэль Санчес
|6
|пз
|Андер Гевара
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|7
|нп
|Карлос Висенте
|10
|нп
|Томас Конечны
|11
|нп
|Антонио Мартинес
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|11.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|22.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 0
|13.06.2020
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|25.08.2019
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|13.04.2019
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|02.09.2018
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 1
|01.04.2018
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|04.11.2017
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 0
|08.04.2017
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|20.11.2016
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 1
|19.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 0
|23.06.2024
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. Финал. 2-й матч
|2 : 0
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 0
|16.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|4
|8
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|4
|8
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Жирона
|4
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Алавес
|4
|7
|7
|Осасуна
|4
|7
|8
|Сельта
|4
|6
|9
|Мальорка
|4
|5
|10
|Леганес
|4
|5
|11
|Вальядолид
|4
|4
|12
|Райо Вальекано
|4
|4
|13
|Реал Сосьедад
|4
|4
|14
|Эспаньол
|4
|4
|15
|Атлетик Б
|4
|4
|16
|Хетафе
|3
|3
|17
|Лас-Пальмас
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Севилья
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Бетис
|3
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|4
|1